Whitmore: Ukázalo sa, že Amerika je väčšia než jej prezident

Bratislava 22. mája (TASR) - Nová administratíva USA spočiatku vyvolávala v americkom expertovi na dianie v Rusku obavy, ktoré sa však napokon nepotvrdili. Podľa Briana Whitmora z Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA), sa totiž po voľbách v Spojených štátoch našťastie ukázalo, že "Amerika je väčšia než jej prezident".



"Aby som bol úprimný, deň po voľbách bola prvá vec, čo mi napadla, že teraz zistím, či všetko, čo ma naučili v škole na občianskej náuke, boli úplné hlúposti. V škole nás totiž učia, že USA sú krajinou zákonov a inštitúcií a nie mužov (ktorí vládnu). To sa učí každé americké dieťa. Ja som tomu veril... avšak po voľbách, vo veku 45 rokov, bola prvá vec, ktorá mi napadla, že teraz zistím, či tieto veci boli skutočne pravdivé," povedal Whitmore v rozhovore pre TASR, ktorý prebehol po skončení medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2018.



Situácia však - ako uviedol - dopadla lepšie ako očakával. V nasledovnom období sa totiž podľa jeho slov ukázalo, že Amerika je "skutočne väčšia než jej prezident", že má pulzujúcu občiansku spoločnosť, slobodné médiá, demokratické inštitúcie a fungujúce súdy.



"Myslím si, že Amerika bude v poriadku," dodal Whitmore v tejto súvislosti.



Istú obavu však analytik vyjadril v súvislosti s koncepciou atlanticizmu, a síce väzbou a vzájomnou podporou medzi USA, Kanadou a Európou. Nie je totiž celkom presvedčený, že súčasný americký prezident Donald Trump je zástancom takejto väzby, ktorú samotný Whitmore považuje za veľmi dôležitú. Amerike a Európe sa podľa jeho slov totiž darí, keď spolupracujú a naopak nedarí, keď ide každý svojou cestou.



"Takže to, čoho sa bojím, je udržanie transatlantických väzieb počas tejto doby, keď je populizmus a nacionalizmus na vzostupe v Európe i v Amerike," povedal ďalej a dodal, že práve preto sú konferencie ako GLOBSEC či inštitúty ako CEPA také dôležité. Práve to sú totiž miesta, kde sa takéto väzby udržiavajú.



"Zároveň si však myslím, že transatlantické väzby sú väčšie ako naši lídri, že sú nezlomné... Prechádzajú však ťažkosťami, ktoré sa snaží využiť Rusko," uviedol ďalej a dodal, že rovnakou hrozbou je pre Kremeľ aj silná Európska únia. Lebo hoci je podľa Whitmora EÚ nedokonalá, Rusko tento demokratický systém pri svojich hraniciach vníma ako hrozbu. Moskva totiž podľa jeho slov považuje Úniu - spoločenstvo založené na súhlase všetkých členov - za nebezpečnú alternatívu voči svojej kleptokracii.



"Integrácia pre nich (pre Rusko) znamená impérium. Takže takýto model integrácie je pre nich hrozbou a preto chcú Európu rozbiť," tvrdí analytik a dodáva, že Rusko sa "nebojí ničoho z toho, čo Západ robí, ale toho, čím Západ je".



Západ sa preto podľa jeho slov musí naučiť, ako sa proti tomu brániť, napríklad ako sa ubrániť korupcii, ktorú Moskva používa ako zbraň. Veľa z toho pritom podľa Whitemora môžeme spraviť sami, vlastnými inštitúciami, napríklad zdokonaľovaním našej legislatívy ohľadom prania špinavých peňazí.