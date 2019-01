WHO: Až 80 percent Jemenčanov potrebuje humanitárnu pomoc

Organizácia ďalej uviedla, že približne 24,4 milióna Jemenčanov, čo je zhruba 80 percent celkovej populácie, potrebuje humanitárnu pomoc na prežitie.

Saná 17. januára (TASR) - Viac ako 24 miliónov ľudí vo vojnou zmietanom Jemene potrebuje humanitárnu pomoc, konštatovala vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



"Jemen čelí najhoršej humanitárnej kríze vo svete a situácia sa z roka na rok zhoršuje," varovala WHO vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Anadolu.



Organizácia ďalej uviedla, že približne 24,4 milióna Jemenčanov, čo je zhruba 80 percent celkovej populácie, potrebuje humanitárnu pomoc na prežitie.



Jemen skĺzol do občianskej vojny v roku 2014, keď povstalci známi ako húsíovia dobyli metropolu Saná. O rok neskôr začala do vojny zasahovať koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje po boku vládnych vojakov.



Dôsledkom vojny sú milióny Jemenčanov na pokraji hladomoru. Vojna tak spôsobila najhoršiu humanitárnu krízu na svete.