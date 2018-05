ŠTÚDIA: Deväť z desiatich ľudí dýcha nadmerne znečistený vzduch

Vzduch je nadmerne znečistený škodlivými látkami, ktoré môžu spôsobiť choroby vedúce k predčasnej smrti, varuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Ženeva 2. mája (TASR) - Sedem miliónov ľudí zomrie každý rok na celom svete v dôsledku zo znečisteného ovzdušia. Deväť z desiatich ľudí na celom svete dýcha vzduch nadmerne znečistený škodlivými látkami, ktoré môžu spôsobiť choroby vedúce k predčasnej smrti, varuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v novej správe zverejnenej v stredu.



WHO podľa nemeckého denníka Die Welt a agentúry DPA odhaduje, že toxické častice, ako sú sulfáty, dusičnany a sadze, sú zodpovedné za štvrtinu úmrtí na srdcové choroby a mozgovú príhodu, ako aj za 43 percent všetkých chronických obštrukčných ochorení pľúc a 29 percent prípadov rakoviny pľúc.



WHO rozlišuje medzi znečisteným vzduchom v interiéri a exteriéri. V interiéri jeho kvalitu zvyčajne zhoršuje dym z otvoreného ohňa a spaľovanie petroleja a dreva na varenie alebo svietenie. Asi tri miliardy ľudí nemajú podľa WHO vo svojich príbytkoch možnosť variť bez toho, aby produkovali dym.



Vonkajší vzduch znečisťujú najmä priemyselné podniky, automobily a iné vozidlá. Vdychovanie takéhoto vzduchu privodí smrť približne 4,2 milióna ľuďom.



Viac ako 90 percent úmrtí sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, najmä v Ázii a Afrike. Vzduch je najmenej znečistený v oblastiach s vysokými príjmami - v Európe, USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Zlá je situácia v krajinách východného Stredomoria od Káhiry po Teherán, ale aj v Rijáde, Dauhe a Abú Zabí.



Najhorší na svete je vzduch v Ázii. Odhaduje sa, že každý rok zomierajú v dôsledku znečisteného ovzdušia viac ako dva milióny ľudí v juhovýchodnej Ázii. Rovnako je to v regióne západného Tichomoria, ktorý zahŕňa Japonsko, Čínu a susedné krajiny.



Na rozdiel od roku 2016 sú v správe WHO tentoraz zahrnuté údaje z 4300 miest v 108 krajinách (predtým 3000 miest).



Smernica WHO uvádza, že meter kubický vzduchu môže v ročnom priemere obsahovať len desať mikrogramov jemných častíc (PM 2,5). V Európe sa táto hodnota v roku 2016 nedosiahla v žiadnom veľkom meste, pričom Madrid a Berlín vykázali okolo 20 mikrogramov, Paríž, Minsk, Bukurešť a Sofia 25-40 mikrogramov.



"V mnohých megamestách je úroveň znečistenia päťkrát vyššia ako odporúča WHO," povedala Maria Meirová, riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie pre verejné zdravie.



"Znečistené ovzdušie ohrozuje nás všetkých. "Najväčšie bremeno však nesú najchudobnejší ľudia žijúci na okraji spoločnosti," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa neho je neprijateľné, že tri milióny ľudí, väčšinou žien a detí, stále dýchajú dym zo znečistených ohnísk vo svojich domoch.



Celková situácia sa pritom nezlepšuje. Už v štúdii uskutočnenej v rokoch 2008-2013 WHO zistila, že znečistený vzduch dýcha 90 percent svetovej populácie. Znečistenie ovzdušia je rozhodujúcim faktorom rozvoja rôznych neprenosných chorôb. Ľudia žijúci v znečistených oblastiach sú vystavení výrazne vyššiemu riziku vzniku astmy, kašľa, bronchitídy, kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny pľúc.



Ako pozitívny príklad sa v správe WHO uvádza hlavné mesto Mexika, ktoré sa rozhodlo zakázať do roku 2025 všetky súkromné dieselové autá a preferovať ekologickejšie vozidlá. Iné krajiny už implementovali plány, ktoré rozšírili prístup obyvateľov k elektrickej energii, takže už nemusia variť na otvorenom ohni.