Epidémia eboly v KDR nie je medzinárodnou hrozbou

Ženeva 14. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dnes dospela k záveru, že epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike nepredstavuje hrozbu medzinárodného rozmeru, hoci sa potvrdené prípady vyskytli aj v susednej Ugande. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Krízový výbor WHO vyhlásil, že súčasná epidémia eboly je "stavom zdravotného ohrozenia v KDR a danom regióne", zatiaľ však nemôže byť považovaná za "stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného záujmu". Generálny riaditeľ organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý prišiel sledovať odozvu na epidémiu priamo do KDR, vyhlásil, že usmernenie výboru prijíma.



"Hoci táto epidémia v tejto chvíli nepredstavuje celosvetový stav zdravotného ohrozenia, chcem zdôrazniť, že vo veľkej miere stavom ohrozenia je," povedal Tedros pred novinármi.



Spomínaný výbor WHO, vytvorený v roku 2005, použil označenie "stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného záujmu" doteraz len štyrikrát. Týkalo sa to pandémie tzv. prasacej chrípky z roku 2009, rozšírenia vírusu detskej obrny z roku 2014, epidémie eboly v západnej Afrike z rokov 2014 - 2016 a rozšírenia vírusu zika z roku 2016.



Vyhlásenie súčasnej epidémie eboly v KDR za takýto stav zvažovali členovia výboru už po tretíkrát. Vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka sa začala v tejto časti Afriky opäť šíriť vlani v auguste, odkedy jej podľahlo vyše 1400 ľudí.