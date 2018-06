Epidémiu eboly v Kongu sa zrejme podarilo zastaviť

Celkovo bolo v KDR zaznamenaných 38 prípadov eboly, posledný z nich 6. júna. Epidémia si vyžiadala 28 životov.

Ženeva 26. júna (TASR) - Epidémiu horúčky ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa po necelých troch mesiacoch podarilo zastaviť. Oznámila to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorú citovala agentúra AP.



Hovorca zdravotnej agentúry OSN na tlačovej konferencii v Ženeve vyjadril "opatrné" presvedčenie, že sa šírenie tohto ochorenia podarilo dostať pod kontrolu.



Celkovo bolo v KDR zaznamenaných 38 prípadov eboly, posledný z nich 6. júna. Epidémia si vyžiadala 28 životov.



WHO však bude situáciu v tejto stredoafrickej krajine naďalej pozorne monitorovať. Každý nový prípad ochorenia v husto zaľudnených oblastiach by totiž mohol vyvolať sériu nových infekcií.



Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent; úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať im dostatok tekutín.



WHO v spolupráci s ďalšími agentúrami OSN podnikala urgentné opatrenia proti šíreniu eboly v KDR. Zaočkovaných bolo takmer 3300 ľudí, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými.



Predstavitelia WHO chceli zabrániť, aby sa opakovala rozsiahla epidémia eboly, podobná tej, aká vypukla v rokoch 2014-15 v západnej Afrike. WHO vtedy čelila kritike, že na šírenie eboly reagovala príliš pomaly.