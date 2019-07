WHO je za politiku umožňujúcu obom rodičom starostlivosť o dieťa

Detský fond OSN spolu s WHO v roku 1991 spustili iniciatívu s názvom The Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) - Hnutie za nemocnice priateľské deťom.

Ženeva 31. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spolu s Detským fondom OSN (UNICEF) sa v tomto roku rozhodli položiť dôraz na politiku priaznivú pre rodinu s cieľom umožniť dojčenie a pomôcť rodičom starať sa o svoje dieťa od jeho najútlejšieho veku.



Ide najmä o to, aby sa zaviedla platená materská dovolenka pre matky v minimálnej dĺžke 18 týždňov a platená otcovská dovolenka s tým, aby sa podporila zodpovednosť a starostlivosť o deti sa mohla rozdeliť na rovnakom základe pre oboch rodičov, uviedla WHO pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia. Ten sa koná v dňoch 1.-7. augusta vo vyše 170 krajinách sveta na podporu dojčenia.



WHO pri príležitosti tohto svetového týždňa pravidelne upozorňuje, že dojčenie je dôležité, aby všetci novorodenci na svete mali lepšie zdravie.



Podľa WHO sa vďaka podpore dojčenia darí každý rok zachrániť 800.000 nových životov.



Odborníci pokladajú dojčenie za najlepší prostriedok, ako novorodencovi poskytnúť všetky potrebné živiny. WHO naďalej odporúča dojčenie do šiestich mesiacov veku dieťaťa.



Svetový týždeň dojčenia v roku 1992 vyhlásila Svetová aliancia na podporu dojčenia (WABA) a pripomína sa ním podpísanie Deklarácie o ochrane, propagovaní a podpore dojčenia 32 vládami a desiatimi agentúrami OSN na Svetovom summite o deťoch vo Florencii začiatkom augusta 1990.



Na schôdzke na tému "Dojčenie v 90. rokoch - iniciatíva v celom svete", ktorá sa konala v dňoch 31. júla až 1. augusta 1990 v Nemocnici neviniatok (Ospedale degli Innocenti) vo Florencii, sa popri odborníkoch z WHO a Detského fondu OSN (UNICEF) zúčastnili aj predstavitelia Agentúry pre medzinárodný rozvoj (AID) USA a Švédskej agentúry pre medzinárodný rozvoj (SIDA).



Vo viacerých štátoch, napríklad v Brazílii, Kanade a v niektorých európskych krajinách ako Francúzsko či Švajčiarsko, týždeň dojčenia propagujú a aktivity k nemu pripravujú počas 40. týždňa roku, keďže práve 40. týždňom sa končí tehotenstvo.



V Deklarácii o ochrane, propagovaní a podpore dojčenia (Deklarácia Innocenti) sa okrem iného uvádza, že dojčenie zabezpečuje ideálnu výživu pre dieťa, podporuje jeho rast a zdravý vývoj, znižuje jeho náchylnosť na infekčné choroby a znižuje jeho chorobnosť či dokonca úmrtnosť. Navyše, prospieva aj dojčiacim matkám tým, že ich chráni pred niektorými ochoreniami. Napríklad znižuje riziko vzniku rakoviny prsníka či vaječníkov a predlžuje aj obdobie medzi dvoma tehotenstvami. Pri dojčení sa prehlbuje tiež citové puto medzi matkou a dieťaťom.



V Deklarácii Innocenti sa ďalej zdôrazňuje, že na celom svete treba vytvoriť priaznivé podmienky na to, aby matky mohli dojčiť bábätká do veku štyroch až šiestich mesiacov. V ďalšom období, do dvoch i viac rokov, by mali deti byť dojčené a prikrmované primeranou výživou. Preto je nevyhnutné vytvoriť v spoločnosti atmosféru na podporu dojčenia.



Popri WHO podporuje výlučné dojčenie dieťaťa do šiestich mesiacov aj UNICEF.



Špecialisti opakujú, že materské mlieko poskytuje bábätku potrebné živiny, ochranu pred chorobami a podporuje jeho rast a vývin. Je svojím zložením nenahraditeľné a jedinečné a obsahuje všetko, čo dieťa potrebuje na adaptáciu na nové prostredie - okrem živín aj protilátky a elementy podporujúce dozrievanie mozgu a endokrinného a tráviaceho systému.



Zároveň však mnohí vedci, pediatri a pracovníci novorodeneckých oddelení konštatujú, že mimoriadne pozitívum dojčenia spočíva v jeho psychosociálnom faktore: na prehlbovaní vzťahu medzi novým človekom a jeho matkou.



