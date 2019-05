Definuje sa ako syndróm vyplývajúci z chronického stresu pri práci, ktorý nebol úspešne zvládnutý a je charakterizovaný pocitom vyčerpania, cynizmom alebo negativistickými pocitmi človeka k práci.

Ženeva 29. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje syndróm vyhorenia za "fenomén súvisiaci s prácou", nie za chorobu. Podľa agentúry AFP to v utorok v Ženeve oznámil hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý takto spresnil vyhlásenia tejto organizácie z pondelka, keď oznámila, že syndróm vyhorenia bol zaradený do najnovšej Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-11).



Hovorca WHO uviedol, že vyhorenie sa síce skutočne nachádza v ICD-11, ale v kategórii "Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav". Konkrétne to znamená, že syndróm vyhorenia nie je chápaný ako zmena zdravotného stavu, ale skôr "ako fenomén súvisiaci s prácou."



Definícia vyhorenia bola zmenená s ohľadom na najnovšie zistenia vedcov. Definuje sa ako "syndróm (...) vyplývajúci z chronického stresu pri práci, ktorý nebol úspešne zvládnutý a je charakterizovaný tromi prvkami: pocitom vyčerpania, cynizmom alebo negativistickými pocitmi človeka vo vzťahu k práci a zníženou odbornou efektívnosťou".



V registri WHO sa uvádza, že syndróm vyhorenia sa vzťahuje špecificky na javy súvisiace s prácou a nemal by sa používať na opis skutočností a skúseností zažitých v iných oblastiach života.



Nová klasifikácia chorôb bola zverejnená vlani. Členské štáty WHO ju oficiálne prijali počas 72. svetového zhromaždenia WHO, ktoré sa skončilo v utorok v Ženeve. Platiť začne 1. januára 2022.



ICD-11 obsahuje ešte aj niekoľko ďalších zmien vrátane klasifikácie "kompulzívneho sexuálneho správania" ako duševnej poruchy.



Medzi závislosti bola prvýkrát zaradená aj závislosť od videohier — podobne ako je to v prípade závislosti od hazardných hier či drog.



Z aktualizovaného zoznamu bol transgenderizmus vyradený z kategórie duševných porúch a ocitol sa v kapitole "Podmienky súvisiace so sexuálnym zdravím".