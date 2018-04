Príznaky následkov chemického útoku vykazuje 500 sýrskych pacientov

Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá sa odvoláva na informácie získané od lekárov v danej obliehanej oblasti.

Ženeva 11. apríla (TASR) - Symptómy 500 sýrskych pacientov ošetrených po sobotňajšom útoku v meste Dúmá ukazujú na použitie toxických chemikálií. Oznámila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá sa odvoláva na informácie získané od lekárov v danej obliehanej oblasti.



"WHO žiada okamžitý neobmedzený prístup do tejto oblasti, aby poskytla starostlivosť postihnutým osobám," vyhlásil námestník generálneho riaditeľa WHO pre krízové situácie Peter Salama.



WHO v stanovisku prinesenom agentúrou DPA upozorňuje, že u osôb vystavených tomuto útoku sa vyskytli najmä príznaky vážneho podráždenia slizníc, zlyhania dýchania a narušenia centrálneho nervového systému.



S tvrdením, že v meste Dúmá v oblasti východný Ghúta pri Damasku došlo v noci na nedeľu k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) uviedol dokonca bilanciu až vyše 100 mŕtvych.