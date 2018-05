WHO: Štyritisíc vakcín proti ebole je už na ceste do Konga

Počet prípadov eboly stúpol od začiatku apríla na 39, vrátane 19 úmrtí, dodala zdravotnícka agentúra OSN.

Ženeva 14. mája (TASR) - Vakcíny proti ebole už prepravujú do Konžskej demokratickej republiky (KDR), keďže OSN sa snaží zlikvidovať výskyt tohto ochorenia v stredoafrickej krajine. Tlačovú agentúru DPA o tom v pondelok v Ženeve informoval hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tarik Jašarevič.



Medzi uvedenými prípadmi sú dve potvrdené infekcie, pričom 25 prípadov je označených ako možné a 12 ako podozrivé.



Vakcína, ktorú majú v KDR použiť, je tá istá experimentálna látka, ktorá sa ukázala ako bezpečná a účinná počas jej experimentálneho použitia medzi 7500 ľuďmi v Guinei v roku 2015.



Guinea, spolu s Libériou a Sierrou Leone, boli najviac zasiahnuté epidémiou eboly, ktorá v roku 2014 vypukla v západnej Afrike a vyžiadala si životy 11.000 ľudí.



WHO v súvislosti so súčasným výskytom ochorenia uviedla, že sa obáva, že sa vysoko nákazlivá krvácavá horúčka môže rozšíriť z Konžskej demokratickej republiky do susednej Konžskej republiky (Kongo-Brazzavile) a do Stredoafrickej republiky (SAR).



Generálny riaditeľ WHO, Etiópčan Tedros Adhanom Ghebreyesus, v nedeľu navštívil trhoviskové mesto Bikoro v odľahlej oblasti severozápadnej KDR, kde sa prípady nákazy ebolou teraz vyskytujú.



Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent, úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať dostatok tekutín.