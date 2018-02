WHO upozornila na obrovský nárast počtu prípadov osýpok v Európe

Nové epidémie osýpok hlásili vlani z 15 európskych krajín vrátane Grécka, Nemecka, Srbska, Francúzska, Británie či Českej republiky.

Londýn 20. februára (TASR) - V Európe vlani zaznamenali obrovský nárast počtu prípadov osýpok. Upozornila na to v utorok Svetová zdravotná organizácia (WHO), ktorej vyhlásenie citovala spravodajská stanica BBC.



Počet prípadov osýpok v roku 2017 vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 400 percent: nakazilo sa viac ako 20.000 ľudí a 35 zomrelo. V roku 2016 naopak zaznamenali len 5273 prípadov, čo bolo rekordne nízke číslo. WHO označila takýto vysoký medziročný nárast za tragédiu.



Nové epidémie osýpok hlásili vlani z 15 európskych krajín vrátane Grécka, Nemecka, Srbska, Francúzska, Británie či Českej republiky. Najviac prípadov zaznamenali v Rumunsku, Taliansku a na Ukrajine. Slovensko sa na príslušnom zozname WHO nevyskytlo.



Podľa expertov je súčasťou tohto problému to, že sa ľudia vyhýbajú očkovaniu. Hoci štúdia zverejnená v roku 2014 nezistila súvis autizmu s MMR vakcínou, strach, ktorý vyvolali falošné správy, že vakcíny môžu uškodiť a môžu vyvolať autizmus, narušil u niektorých ľudí dôveru v očkovanie.



Podľa WHO došlo k poklesu miery zaočkovanosti, ako aj trvale nízkemu pokrytiu očkovania niektorých marginalizovaných skupín, tiež k prerušeniu dodávok očkovacích látok a nedodržiavaniu systémov monitorovania chorôb.



Osýpky patria k najviac nákazlivým prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi. Spôsobujú časté komplikácie – zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému.