WHO upozornila na prípad eboly v miliónovom konžskom meste

Ženeva 15. júla (TASR) - Nový prípad eboly, ktorý potvrdili v meste Goma na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varovaním a môže predznamenávať rozširovanie epidémie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Goma je varovaním. Je to varovanie, pretože vždy, keď sa táto choroba presúva, môže sa uchytiť na nejakom inom mieste," uviedol pre AFP Mike Ryan, námestník generálneho riaditeľa WHO pre mimoriadne situácie.



Úrady v približne miliónovom meste Goma vyzvali obyvateľstvo na pokoj, po tom, čo na ebolu ochorel nemenovaný evanjelikálny kazateľ. Ide o prvý potvrdený prípad eboly v tomto meste, ktoré je metropolou provincie Severné Kivu. Tá je epicentrom takmer rok trvajúcej epidémie eboly, ktorá si už vyžiadala viac ako 1600 životov, čo je druhý najvyšší počet v dejinách tohto ochorenia.



Ryan tiež povedal, že po tom, čo sa výskyt eboly v Gome potvrdil, rozbehla sa naplno akcia, ktorej cieľom je zabrániť šíreniu vírusu. Úradom sa doposiaľ podarilo identifikovať 60 osôb, ktoré prišli s nakazeným mužom do kontaktu. "Pracujeme so 60 kontaktmi, ktoré v súčasnosti máme. Doposiaľ sme zaočkovali 30 (osôb) a dúfame, že v priebehu nasledujúcich 24 hodín sa nám podarí podať vakcínu aj zvyšným tridsiatim," dodal Ryan.



Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.