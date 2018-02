WHO: V Nigérii zaznamenali 450 možných prípadov horúčky lassa

Nákaza sa prejavuje horúčkou, bolesťami hlavy, celkovou slabosťou, nevoľnosťou či hnačkou.

Lagos 13. februára (TASR) - V Nigérii zaznamenali za menej ako päť týždňov až 450 prípadov podozrenia na nákazu horúčkou lassa. Vyplýva to z utorňajšieho vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), z ktorého citovala agentúra AP.



V období od 1. januára do 4. februára podľa WHO v tejto západoafrickej krajine zaznamenali 43 úmrtí, pri ktorých existovalo podozrenie na nákazu týmto závažným vírusovým ochorením, a 37 z nich bolo následne aj potvrdených.



Podľa lekára, ktorý zastupuje WHO v Nigérii, je to v tomto období roka "nezvyčajne vysoký počet prípadov".



Horúčka je pomenovaná po nigérijskom meste Lassa ležiacom v štáte Borno, kde toto vírusové ochorenie spojené s vnútorným krvácaním prvýkrát identifikovali v roku 1969.



Vírus má podobné príznaky ako ebola a takisto si vyžaduje, aby zdravotníci nosili ochranný odev a pacienti boli izolovaní. Nákaza sa prejavuje horúčkou, bolesťami hlavy, celkovou slabosťou, nevoľnosťou či hnačkou. Primárne sa prenáša kontaktom s výkalmi hlodavcov. Prenos z človeka na človeka je možný krvou, močom či inými telesnými tekutinami a tiež infikovanými lekárskymi nástrojmi.



Podľa WHO vírus spôsobuje stratu sluchu približne 25 percentám nakazených pacientov a úroveň úmrtnosti je vo vážnych prípadoch až okolo 15 percent.



Hemoragická (krvácavá) horúčka lassa sa dlhodobo vyskytuje v krajinách západnej Afriky, v Európe je však veľmi zriedkavá. Očkovacia látka proti tejto nákaze neexistuje, pripomína AP.