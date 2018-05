WHO v snahe zabrániť šíreniu eboly spolupracuje s krajinami Afriky

Krajinami s najvyššou prioritou sú Stredoafrická republika a Konžská republika, ktoré sú blízko centra epidémie.

Ženeva 23. mája (TASR) - Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) zjednocuje úsilie zabrániť šíreniu súčasnej epidémie eboly mimo Konžskej demokratickej republiky (KDR) s jej deviatimi susednými krajinami. Informuje o tom agentúra AP.



Riaditeľ WHO pre Afriku Matshidiso Moeti uviedol, že tímy svetovej organizácie posúdia pripravenosť a "okamžité ďalšie kroky" vrátane posilnenia kapacít, odbornej prípravy a mobilizácie zdrojov.



Krajinami s najvyššou prioritou sú Stredoafrická republika a Konžská republika, ktoré sú blízko centra epidémie. V Konžskej republike napríklad WHO spolupracuje s miestnou vládou v záujme "ukončiť fungovanie" aktívneho trhoviska na jeho strane rieky Kongo.



Moeti na stredajšej schôdzke Svetového zdravotníckeho zhromaždenia povedal, že zmienených deväť krajín "už začalo so svojimi pohotovostnými aktivitami".



Úrady KDR potvrdili v utorok šesť nových prípadov eboly na východe krajiny. Dovedna sa ebola potvrdila už u 28 pacientov. U ďalších 21 je prítomnosť vírusu pravdepodobná a u dvoch na ňu existuje podozrenie. Ochoreniu pravdepodobne podľahlo už 27 ľudí, avšak vírus bol oficiálne potvrdený len u troch z nich.



Spomedzi 28 potvrdených prípadov 14 zaznamenali vo vidieckej oblasti Iboko, desať v lokalite Bikoro a štyri vo štvrti Wangata vo viac ako miliónovom meste Mdandaka.