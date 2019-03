WHO: Víťazstvo nad ebolou závisí od zlepšenia miestnej infraštruktúry

Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu.

Ženeva/Kinshasa 10. marca (TASR) - Boj proti epidémii eboly v Kongu môže byť neúspešný, ak sa nezlepší celková životná situácia v postihnutých oblastiach, povedal pre agentúru DPA šéf operácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na liečenie eboly Michel Yao.



Súčasne s úsilím dostať tento smrteľný vírus pod kontrolu je potrebné budovať miestnu infraštruktúru - a to hneď teraz, nie až po ústupe epidémie, zdôraznil Yao, kanadský lekár pôvodom z Pobrežia Slonoviny.



Yaove slová sú reakciou na analýzu zdravotníckej a humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF), ktorá tvrdí, že súčasná stratégia boja proti ebole v Konžskej demokratickej republike (KDR) je neúspešná.



V tých oblastiach tejto stredoafrickej krajiny - bývalého Zairu -, kde už desiatky rokov vyčíňajú ozbrojené partizánske skupiny, sa totiž miestne obyvateľstvo pozerá na zdravotníckych pracovníkov s nedôverou a v ich počínaní hľadá politické motívy. A len veľmi malému množstvu pacientov sa dostane opatery a liečby na klinikách, tvrdia vo svojej analýze Lekári bez hraníc.



Nespokojnosť a sklamanie je badateľné aj kvôli peniazom, ktorých sa podľa rozšírenej mienky vynakladá na ebolu viac než na maláriu, kde by boli potrebnejšie, myslia si radoví Konžania.



Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa ebola prenáša až vtedy, keď prepukne.