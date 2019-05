WikiLeaks: Assange vo Švédsku očistí svoje meno

Švédska prokuratúra po obnovení vyšetrovania vydá na Assangea európsky zatykač, ktorý má umožniť vydanie z Británie do Švédska.

Štokholm 13. mája (TASR) - Obnovenie vyšetrovania voči zakladateľovi WikiLeaks Julianovi Assangeovi vo Švédsku je príležitosťou na to, aby sa mohol očistiť od obvinení zo znásilnenia. V reakcii na znovuotvorenie vyšetrovania to v pondelok uviedla platforma WikiLeaks, informovala agentúra AP.



Šéfredaktor WikiLeaks Kristinn Hrafnsson vyhlásil, že švédska prokurátorka Eva-Marie Perssonová bola pod "obrovským politickým tlakom", aby vyšetrovanie obnovila.



Toto rozhodnutie však napriek tomu "poskytne Julianovi šancu na očistenie jeho mena", domnieva sa Hrafnsson, podľa ktorého sa celý prípad už od začiatku neriešil dobrým spôsobom.



Švédsky právny zástupca Juliana Assangea Per E. Samuelsen v reakcii na pondelňajšie oznámenie švédskej prokuratúry zdôraznil, že jeho klient je v predmetnej veci nevinný a obvinenia voči nemu napokon vznesené nebudú.



Z rozhodnutia o obnovení vyšetrovania vyjadril Samuelsen "veľké počudovanie" a vyhlásil, že nerozumie, prečo bol opäť otvorený desať rokov starý prípad.



"Nemá zmysel trápiť človeka, ktorý si odpykáva trest v Anglicku, o ktorého vydanie v súvislosti s jeho novinárskou prácou nedávno požiadali Spojené štáty," vyhlásil právnik Samuelsen.



Podľa švédskej prokuratúry stále nie je vylúčené podozrenie, že sa Assange dopustil znásilnenia a preto je vo veci potrebné nové vyšetrovanie. Predchádzajúce vyšetrovanie nebolo ukončené pre problémy s dôkazovým materiálom, ale kvôli prekážkam súvisiacim s Assangeovým dlhodobým pobytom na ekvádorskej ambasáde v Londýne.



O znovuotvorenie vyšetrovania požiadala právna zástupkyňa ženy, ktorá tvrdí, že ju Assange znásilnil počas svojej návštevy Švédska v roku 2010.



Žiadosť bola podaná 11. apríla, teda v deň, keď britská polícia tohto 47-ročného Austrálčana zatkla v budove ekvádorského veľvyslanectva v Londýne, kde sa ukrýval sedem rokov. V súčasnosti sa nachádza vo väzení v Londýne, kde si odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu.



Znovuotvorenie prípadu prokuratúrou v Štokholme znamená, že Británia bude zrejme postavená pred voľbu, či Assangea vydať do Švédska alebo do USA. Americké úrady voči nemu vzniesli obvinenia v súvislosti s únikom tajných dokumentov.