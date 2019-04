WikiLeaks: Väznica je pre Assangea v niečom lepšia ako veľvyslanectvo

Assange je v súčasnosti v pomerne dobrom duševnom rozpoložení, a to i napriek stresu, ktorému čelil v posledných dňoch.

Londýn 13. apríla (TASR) - Zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea po štvrtkovom zatknutí na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne umiestnili do "ponurej" väznice v juhovýchodnej časti britskej metropoly, podmienky v tomto zariadení sú však pre neho sčasti priaznivejšie než tie, ktorým bol vystavovaný doteraz. Tlačovej agentúre AP to povedal v piatok šéfredaktor WikiLeaks Kristinn Hrafnsson.



Austrálčan Assange (47) sa dostal do cely v londýnskej väznici Belmarsh po takmer siedmich rokoch strávených na veľvyslanectve Ekvádora, kde mu poskytli azylovú ochranu a možnosť vyhnúť sa vydaniu britskými orgánmi do Švédska v súvislosti s údajným sexuálnym útokom. Priestory ambasády nikdy neopúšťal a polícia ho nakoniec prišla zatknúť, keď mu Ekvádor azyl zrušil.



Podľa Hrafnssona má teraz Assange príležitosť zveriť sa do starostlivosti lekárov a riešiť svoje problémy s ramenom či bolesti zubov. "Sú tam zdravotnícke zariadenia a povedal by som, že aj prístup k zubnému ošetreniu a záhrada, kam sa dá chodiť," povedal.



Pre Assangea je navyše v súčasnej situácii jednoduchšie stretávať sa so svojím tímom právnikov. S ekvádorskými úradmi sa totiž dostal do sporu, na čo mu zakazovali väčšinu návštev.



Assange je v súčasnosti v pomerne dobrom duševnom rozpoložení, a to i napriek stresu, ktorému čelil v posledných dňoch, dodal šéfredaktor.



Zakladateľa WikiLeaks majú v Británii súdiť za porušenie podmienok prepustenia na kauciu, pričom mu hrozí aj vydanie na stíhanie do Spojených štátov. Organizácia WikiLeaks rozhnevala Washington zverejnením tajných amerických diplomatických správ, ktoré obsahovali vysoko kritické hodnotenia svetových lídrov.