Wikipédia zažalovala Turecko za to, že je v krajine dva roky zakázaná

San Francisco 24. mája (TASR) - Organizácia, ktorá prevádzkuje internetovú encyklopédiu Wikipédia, zažalovala na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) Turecko za vyše dvojročný zákaz tejto stránky na jeho území.



Nadácia Wikimedia Foundation, ktorú vo štvrtok citovala stanica BBC, uviedla, že žalobu podala na základe toho, že zákazom jej on-line encyklopédie sa porušuje právo na slobodu vyjadrovania.



Prístup k Wikipédii je v Turecku zablokovaný od apríla 2017. Tamojší predstavitelia vtedy uviedli, že Ankara prijala "administratívne opatrenie", ale dôvod zákazu neuviedli.



Turecké médiá informovali, že úrady požiadali Wikipédiu, aby odstránila obsah článkov tých autorov, ktorí "podporujú terorizmus".



Turecko, ktoré sa usiluje o vstup do Európskej únie, sa sťažovalo na obsah dvoch wikipríspevkov - o sýrskej vojne a štátom sponzorovanom terorizme. Ankara požaduje odstránenie oboch článkov.



Vedenie Wikipédie na stretnutiach s tureckými úradmi však vysvetlilo, že inkriminované príspevky sa môžu upravovať, avšak ich úplné odstránenie by išlo proti demokratickým hodnotám, ktoré sa týkajú všeobecných ľudských vedomostí.



Zakladateľ Wikipédie Jimmy Wales na sociálnej sieti Twitter napísal: "Je smutné, že sa to dostalo až sem, hoci vedomosti sú základným ľudským právom. Budeme naďalej presadzovať svoje záujmy, až kým nezvíťazíme."



Turecko v minulosti dočasne zablokovalo viaceré sociálne médiá vrátane Twitteru a Facebooku, zvyčajne po protestoch alebo teroristických útokoch. Pred zákazom Wikipédie mala jej turecká verzia viac než 300.000 článkov.



ESĽP je medzinárodný súdny dvor so sídlom vo francúzskom Štrasburgu, ktorý presadzuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vznikol v roku 1958, ako stály súd funguje od novembra 1998.