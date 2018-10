Williamson: Kybernetické útoky vo svete sú činmi párijského štátu

Párijským štátom sa od 90. rokov minulého storočia nazývajú krajiny s politikou a zákonmi nezlučiteľnými so štandardmi civilizovaného sveta.

Londýn 4. októbra (TASR) - Séria kybernetických útokov vo svete, z ktorých je obviňované Rusko, je prácou "párijského štátu". Vo štvrtok to povedal britský minister obrany Gavin Williamson.



Dodal, že Spojené kráľovstvo a spojenci Severoatlantickej aliancie (NATO) budú takéto aktivity musieť v budúcnosti odhaľovať. Informovala o tom agentúra AP.



Williamson to povedal krátko po tom, ako predstavitelia Británie a Austrálie obvinili ruskú vojenskú rozviedku GRU, že stojí za nedávnou vlnou globálnych kybernetických útokov.



"Toto nie sú činy svetovej mocnosti. Toto sú činy párijského štátu," povedal Williamson.



Párijským štátom sa od 90. rokov minulého storočia nazývajú krajiny s politikou a zákonmi nezlučiteľnými so štandardmi civilizovaného sveta. Sú kvôli tomu terčom verejnej kritiky iných vlád a medzinárodných organizácií a môžu byť na ne uvalené aj rôzne formy medzinárodných sankcií.



Britské Národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC) prišlo k záveru, že hackerov stojacich za početnými útokmi vo svete identifikovali ako pracovníkov GRU. Podľa NCSC sú štyri nové útoky spojené s GRU - podobne ako aj predošlé kybernetické útoky.



Útoky na Svetovú antidopingovú agentúru, ukrajinský dopravný systém i americké prezidentské voľby v roku 2016 sú veľmi pravdepodobne prácou GRU, konštatuje NCSC.