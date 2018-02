Williamson: Zadržaných členov Beatles naspäť v Británii nechcem

Americký minister obrany Jim Mattis v tejto súvislosti v utorok vyzval, aby zodpovednosť za zahraničných bojovníkov napojených na IS niesli krajiny, z ktorých tieto osoby pochádzajú.

Brusel 14. februára (TASR) - Dvoch zvyšných členov britskej teroristickej bunky Islamského štátu (IS) "The Beatles", ktorých minulý týždeň zadržali v Sýrii, britský minister obrany Gavin Williamson naspäť v Spojenom kráľovstve nechce. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na jeho stredajšie vyhlásenie.



Americký minister obrany Jim Mattis však v tejto súvislosti v utorok vyzval, aby zodpovednosť za zahraničných bojovníkov napojených na IS niesli krajiny, z ktorých tieto osoby pochádzajú.



Williamson podľa AP v Bruseli povedal, že títo členovia "The Beatles" pôvodom z Londýna sa britským hodnotám "otočili chrbtom".



Sýrske demokratické sily podporované Spojenými štátmi zadržiavajú tisíce bojovníkov Islamského štátu - vrátane stoviek zahraničných bojovníkov napojených na IS.



Alexanda Kotey ("George") a El Shafee Elsheikh ("Ringo") pôvodom z Londýna boli poslednými dosiaľ nedolapenými členmi tejto bunky, ktorá má na svedomí brutálne mučenie a vraždy desiatok zajatcov Islamského štátu zo západných krajín. Kurdské milície ich zadržali blízko irackých hraníc a vydali americkým špeciálnym jednotkám.



Ich identita bola potvrdená na základe odtlačkov prstov a inými metódami. Počas vypočúvania prezradili "cenné informácie" o zvyšnom vedení a štruktúre IS, uvádza denník The New York Times s odvolaním sa americké vládne zdroje.



Bunka dostala od svojich väzňov prezývku "The Beatles" po slávnej rockovej skupine na základe ich britského prízvuku. Podľa americkej vlády bunka zavraždila odrezaním hlavy viac než 27 rukojemníkov.