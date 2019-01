V. Orbán odmietol žiadosť USA o vyvíjanie tlaku na Rusko a Čínu

Podľa zdrojov amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ) sa maďarský premiér v tomto zmysle vyjadril v decembri 2018 na schôdzke s americkým veľvyslancom v Budapešti.

Washington 28. januára (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v reakcii na požiadavku Spojených štátov pokračovať v tvrdšej línii vo vzťahu k Rusku a Číne uviedol, že chce, aby jeho krajina bola "neutrálna ako Rakúsko", napísal v nedeľu americký denník The Wall Street Journal (WSJ).



Vysokopostavený maďarský vládny úradník podľa WSJ uviedol, že Orbán bol kategoricky proti nátlaku Spojených štátov, ktoré chcú, aby Maďarsko realizovalo politiku zameranú na obmedzovanie vplyvu Moskvy a Pekingu v Európe.



Podľa zdrojov WSJ sa Orbán v tomto zmysle vyjadril v decembri 2018 na schôdzke s americkým veľvyslancom v Budapešti. Orbánov hovorca nereagoval na žiadosť WSJ o komentár týchto výrokov.



WSJ poznamenal, že Spojené štáty sa v poslednom čase snažia presvedčiť spojencov z NATO, aby prijali tvrdšie opatrenia, ktorými by bolo možné čeliť potenciálnej počítačovej špionáži zo strany Číny. Okrem toho Washington v posledných mesiacoch tlačí NATO k posilneniu podpory Ukrajiny v jej pokračujúcej konfrontácii s Ruskom.



Orbán podľa WSJ odmietol spolupracovať s USA v oboch spomenutých oblastiach.



"Vec sa má tak, že my chceme obchodovať s Ruskom," vysvetlil vysokopostavený maďarský vládny úradník. "Búrime sa, keď nás začnú poúčať, ako sa máme vhodne správať voči Číne - ako keby sme my boli agentmi Číny..." uviedol maďarský úradník.



Problém spočíva v tom, že USA sa stále viac obávajú množstva bezpečnostných hrozieb, ktoré so sebou môžu priniesť investície čínskych a ruských spoločností do citlivých oblastí, ako sú telekomunikácie, energetika či bankovníctvo, analyzuje The Wall Street Journal.



Orbán považuje rozhodovanie v týchto oblastiach za vec Maďarska. Podobne sa vyjadruje aj český prezident Miloš Zeman, uviedol WSJ.



Zdroj v americkej administratíve pre WSJ povedal, že nielen v Maďarsku, ale aj v Česku či na Slovensku sú niektoré politické subjekty, ktoré inklinujú viac k neutralite.



WSJ s odvolaním sa na zdroj vo vláde USA napísal, že niektoré Orbánove vyjadrenia, ako aj nezhody medzi Washingtonom a Maďarskom - vrátane sťahovania Stredoeurópskej univerzity z Budapešti - vyvolali nové kolo diplomatických aktivít. Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo má v úmysle navštíviť na budúci mesiac Budapešť.



Agentúra RIA Novosti v reakcii na tento článok WSJ citovala politického analytika, zástupcu riaditeľa Ústavu dejín a politiky Moskovskej štátnej pedagogickej univerzity Vladimira Šapovalova, ktorý sa domnieva, že tento Orbánov postoj "nezostane bez reakcie zo strany západného spoločenstva". Podľa Šapovalova sa Spojené štáty pokúsia odstrániť Viktora Orbána od moci.