Yovanovitchová: USA budú sankcionovať Rusko, kým nevráti Krym

Kyjev 26. februára (TASR) - Spojené štáty budú uplatňovať sankcie voči Rusku dovtedy, kým nevráti Ukrajine Krymský polostrov. Vyhlásila to v pondelok americká veľvyslankyňa na Ukrajine Marie Yovanovitchová.



Jej slová zazneli na medzinárodnom fóre v Kyjeve s názvom Okupovaný polostrov: Štyri roky odporu, informovala agentúra Ukrinform. Poznamenala, že práve v pondelok si Ukrajina pripomína Deň odporu voči okupácii Krymu.



Spojené štáty podľa Yovanovitchovej nezabúdajú na Krym. Poznamenala, že otázka Krymu je zahrnutá v agende USA i medzinárodných organizácií. Ďalej uviedla, že Rusko pokračuje v porušovaní medzinárodného práva a ľudských práv na Kryme a že ruská tajná služba zvyšuje nátlak na ľudí, ktorí nesúhlasia s politikou Kremľa na polostrove.



"Ruské bezpečnostné služby podnikli intenzívnu a masívnu zastrašovaciu kampaň na potláčanie nesúhlasu a opozície voči okupácii. Ich taktika zahŕňala zabíjanie bez súdu, únosy, razie, zmiznutia, svojvoľné zadržiavanie, fyzické týranie, mučenie, deportáciu a obťažovanie. Obmedzili slobody prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania," povedala americká veľvyslankyňa. Sľúbila, že Spojené štáty budú spolupracovať s Kyjevom a medzinárodnými partnermi, aby obnovili územnú celistvosť Ukrajiny.



Zástupkyňa riaditeľa zastúpenia NATO na Ukrajine Ann-Kristin Bjergeneová na fóre uviedla, že "opätovné začlenenie Krymu do Ukrajiny mierovými mechanizmami by malo zostať dlhodobou prioritou ukrajinskej politiky". NATO podľa nej po štyroch rokoch od anexie Krymu Ruskom nezmenilo svoj postoj: anexiu považuje za nezákonnú.



Ako poznamenal Ukrinform, Deň odporu voči okupácii Krymu sa vzťahuje na udalosti z 26. februára 2014. Niekoľko tisíc proukrajinských aktivistov a krymských Tatárov sa zúčastnilo v Simferopole na demonštrácii na podporu územnej celistvosti Ukrajiny. V meste sa konala aj demonštrácia stúpencov Ruska. Strety oboch skupín si vyžiadali dvoch mŕtvych a desiatky zranených. V nasledujúcich dňoch obsadili polostrov ruskí vojaci.



Krymská republika a Sevastopol prijali 11. marca 2014 vyhlásenie o nezávislosti od ústrednej vlády v Kyjeve. Krátko nato, 16. marca, sa uskutočnilo referendum, v ktorom sa za odtrhnutie od Ukrajiny a pripojenie k Rusku vyslovilo 96,7 percenta Krymčanov a 95,6 percenta Sevastopolčanov. Volebná účasť presiahla 83 percent.



Krymská republika a Sevastopol sa stali subjektmi Ruskej federácie 18. marca 2014, keď Putin a proruské vedenie polostrova podpísali v Kremli zmluvu o ich pripojení k Rusku. Ruský parlament tento akt odobril 21. marca.



Nová ukrajinská vláda i Západ referendum a jeho výsledky odmietli uznať.



Krymský polostrov sa stal súčasťou Ukrajiny v roku 1954 na základe rozhodnutia vtedajšieho sovietskeho vodcu Nikitu Chruščova.