Z auta prepravujúceho peniaze zmizli v Nemecku vyše dva milióny eur

Kiel 26. januára (TASR) - Viac ako dva milióny eur zmizli z auta prepravujúceho peniaze v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. Potvrdil to v piatok agentúre DPA hovorca prokuratúry v Kieli s tým, že celkovo chýba približne 2,3 milióna eur.



Ako napísal denník Kieler Nachrichten, na krádež sa prišlo v priestoroch nemenovanej bezpečnostnej firmy v Kieli. Jej okolnosti sa vyšetrujú. Zatiaľ sa nevie, komu peniaze patrili.



Podľa informácií Kieler Nachrichten auto vezúce niekoľko kaziet s peňažnou hotovosťou vyrazilo v stredu z Hamburgu. Počas cesty do Kielu si dvojčlenná posádka urobila krátku prestávku na odpočívadle na diaľnici A21. Jeden z vodičov sa necítil dobre a opustil vozidlo. Posádka potom pokračovala v jazde do Kielu, kde sa pri vykladaní kaziet zistilo, že časť nákladu chýba.



V súvislosti s krádežou zatiaľ nebol nikto zadržaný.