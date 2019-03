Z Baghúzu odišlo 3000 civilistov a bojovníkov Islamského štátu

Cez humanitárny koridor, ktorý vytvorili SDF, môžu z Baghúzu odísť ľudia civilisti, ale aj samotní džihádisti, ktorí zložia zbrane.

Bejrút 5. marca (TASR) - Tisícky ľudí vrátane militantov opustili poslednú oblasť v Sýrii pod správou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). S odvolaním sa na hovorcu sýrskych opozičných síl podporovaných USA o tom v utorok informovala agentúra AP.



Z dediny Baghúz ležiacej na východe Sýrie odišlo v pondelok okolo 3000 ľudí vrátane militantov, napísal na Twitteri hovorca Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) Mustafá Balí.



Cez humanitárny koridor, ktorý vytvorili SDF, môžu z Baghúzu odísť ľudia civilisti, ale aj samotní džihádisti, ktorí zložia zbrane.



Podľa hovorcu SDF bolo medzi odídencami aj mnoho bojovníkov IS, ktorí "sa vzdali našim jednotkám".



Američanmi podporované SDF obnovili ofenzívu proti IS v Baghúze 1. marca. Predtým svoje operácie na dva týždne pozastavili, aby z dediny evakuovali civilistov.



Počas tohto obdobia opustilo Baghúz vyše 10.000 ľudí vrátane mnohých manželiek a detí džihádistov, ktorým IS dovolil odísť. Evakuovaní sa dostali na územie pod kontrolou SDF.



Koľko civilistov a bojovníkov IS stále ostáva v Baghúze nie je známe.