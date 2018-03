Z Bajkonuru odštartovala k ISS ruská raketa, na palube je aj lopta

Ruský kozmonaut Oleg Artemjev (uprostred) a americkí astronauti Richard Arnold (vpravo) a Andrew Feustel kráčajú pred odletom ruskej kozmickej lode Sojuz MS-8 k stanici ISS v ruskom kozmodróme Bajkonur v Kazachstane 21. marca 2018. Let potrvá dva dni, spojenie s ISS je plánované na piatok.

Let potrvá dva dni, spojenie s ISS je plánované na piatok. Medzi astronautmi sú podľa NASA dvaja Američania Andrew Feustel a Richard Arnold a Rus Oleg Artemjev.

Moskva 21. marca (TASR) - Z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane vyštartovala v stredu raketa, ktorá vynesie kozmickú loď Sojuz MS-08 s tromi astronautmi na palube na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).



Na ISS sa teda pridajú k trojčlennej posádke, ktorú tvorí japonský astronaut Norišege Kanai, ruský kozmonaut Anton Škaplerov a americký astronaut Scott Tingle.



Ako informovala agentúra DPA, astronauti si na palubu zobrali aj futbalovú loptu, ktorá by mala byť použitá na otváracom zápase Majstrovstiev sveta vo futbale 2018.



Škaplerov by mal podľa plánu loptu doniesť späť pri svojom návrate ešte pred začiatkom majstrovstiev, ktoré bude Rusko hostiť v júni a júli.