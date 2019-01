Z Egypta vyhostili Nemca, pre údajné kontakty s islamistami

Tento 18-ročný muž, ktorý bol tiež niekoľko týždňov nahlásený ako nezvestný, putoval do väzby po tom, ako u neho údajne našli mapy severného Sinaja - útočiska islamských militantov v Egypte.

Káhira 11. januára (TASR) - Egyptské úrady vyhostili Nemca, ktorého zatkli pre údajné kontakty s islamistami. Informovalo o tom v piatok internetové vydanie denníka al-Ahrám.



Dvadsaťtriročného Nemca narodeného Egypte pôvodne nahlásili v decembri ako nezvestného. Podľa denníka al-Ahrám, odvolávajúceho sa na predstaviteľov bezpečnostných zložiek, ho zatkli 27. decembra na káhirskom letisku pre údajný pokus o pripojenie sa k militantom z tzv. Islamského štátu na egyptskom polostrove Sinaj.



Študenta Islamskej univerzity v Saudskej Arábii deportovali vo štvrtok do Nemecka, uviedol denník, ktorý informoval aj i inom Nemcovi, zadržanom po prílete do mesta Luxor. Toho deportujú po ukončení príslušných procedúr.



Zdroje z prostredia jeho rodiny však pre DPA uviedli, že mladík, ktorý má nemecké aj egyptské občianstvo, cestoval do Egypta v polovici decembra s úmyslom navštíviť svojho starého otca v Káhire po tom, ako strávi nejaký čas v Luxore.



Za jeho prepustenie sa na internete spustila petícia. Vo štvrtok ju podpísalo viac ako 53.000 ľudí, ktorí vyzvali nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa, aby začal v tejto veci vyjednávať.