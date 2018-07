Z Etiópie do Eritrey smeroval po rokoch prvý komerčný let

Medzinárodné spoločenstvo chválilo ukončenie jedného z najdlhších konfliktov na africkom kontinente.

Johannesburg 18. júla (TASR) - Prvé komerčné lety smerovali v stredu z Etiópie do Eritrey, čím sa v rámci ukončenia 20-ročného vzájomného konfliktu obnovilo medzi týmito bývalými nepriateľskými krajinami letecké spojenie. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.



Spoločnosť Ethiopian Airlines na sociálnej sieti Twitter zverejnila fotografiu, na ktorej vidieť lietadlo smerujúce do eritrejskej metropoly Asmara, ako opúšťa letisko v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba.



O hodinu a 25 minút neskôr v Asmare pristáli dva stroje - Boeing 787 s 315 pasažiermi na palube a Boeing 737 so 154 cestujúcimi, píše Reuters. Medzi pasažiermi sa tiež nachádzali obyvatelia krajiny, ktorí sa po rokoch chceli znovu stretnúť so svojimi rodinami rozdelených vojnou.



K tomuto kroku došlo po tom, ako eritrejský prezident Isaias Afwerki a etiópsky premiér Abiy Ahmed podpísali v Eritrei dohodu o obnovení vzťahov. Susedné krajiny pri tejto príležitosti oznámili, že "vojnový stav" medzi nimi sa skončil. Vojna na sporných hraniciach medzi Etiópiou a Eritreou vypukla v roku 1998.



Oteplenie vzťahov nastalo po tom, čo nový etiópsky premiér Abiy Ahmed vyhlásil, že jeho krajina bude plne akceptovať mierovú dohodu o ukončení pohraničnej vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí a rozdelila mnohé rodiny.



Medzinárodné spoločenstvo chválilo ukončenie jedného z najdlhších konfliktov na africkom kontinente. Na základe tejto historickej dohody oba africké štáty súhlasili s otvorením veľvyslanectiev, rozvojom prístavov a obnovením letov v rámci konkrétnych krokov na ukončenie dvoch desaťročí vzájomnej nevraživosti.



V pondelok Eritrea znovu otvorila svoje veľvyslanectvo v Addis Abebe.