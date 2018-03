Z Harastá odišli poslení povstalci, na mieste sú vládne jednotky

Vládne sily začali odstraňovať barikády a spriechodňovať ulice v Haraste pre vojenské jednotky, ktoré majú mesto zbaviť výbušnín po povstalcoch.

Káhira 24. marca (TASR) - Sýrske jednotky vstúpili v sobotu do jedného z damaských predmestí Harastá v obkľúčenej oblasti východná Ghúta, čím rozšírili vládnu kontrolu v enkláve. Stalo sa tak deň po tom, čo z oblasti odišli posledné skupiny povstalcov, píše agentúra DPA.



Ako informovala sýrska tlačová agentúra SANA, vládne sily začali odstraňovať barikády a spriechodňovať ulice v Haraste pre vojenské jednotky, ktoré majú mesto zbaviť výbušnín po povstalcoch.



Bojovníci z frakcie Ahrár aš-Šám so svojimi rodinami začali mesto na základe evakuačnej dohody so sýrskou vládou opúšťať vo štvrtok.



Podľa odhadov Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) odvtedy mesto opustilo približne 4700 ľudí vrátane 1300 povstalcov.



Podľa pozorovateľov si ostreľovanie a letecké útoky na túto enklávu vyžiadali životy 1500 civilistov, zatiaľ čo najmenej 50.000 ďalších z tejto oblasti utieklo. Exodus prišiel po tom, ako sýrska armáda spolu so spojeneckými milíciami vytlačili povstalcov z približne 70 percent územia východnej Ghúty, spresnila spravodajská televízia BBC.



Realizácia evakuačnej dohody, ktorá bola vyjednaná Ruskom ako spojencom prezidenta Bašára Asada, sa začala výmenou zajatcov. Frakcia Ahrár aš-Šám súhlasila s tým, že zloží zbrane v Haraste výmenou za bezpečný odchod svojich bojovníkov. Podobné dohody boli predložené aj ďalším frakciám.