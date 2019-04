Z Hondurasu sa vydala na cestu do USA nová karavána migrantov

Na autobusovej stanici v meste San Pedro Sula na severe Hondurasu sa zhromaždili rodiny s deťmi. Ide o skupinu 500 až 1000 ľudí, uvádza agentúra DPA.

San Pedro Sula 10. apríla (TASR) - Niekoľko stoviek migrantov, ktorí sa chcú dostať do Spojených štátov, sa vydalo v stredu na pochod z Hondurasu smerom k hraniciam s Guatemalou. Informovali o tom svetové tlačové agentúry.



Na autobusovej stanici v meste San Pedro Sula na severe Hondurasu sa zhromaždili rodiny s deťmi. Ide o skupinu 500 až 1000 ľudí, uvádza agentúra DPA. Podľa slov migrantov im peniaze, ktoré zarobia v Hondurase, nestačia na to, aby uživili svoje rodiny, a preto sa rozhodli odísť za lepšími príležitosťami do USA.



Väčšina migrantov nastúpila do autobusov, ktoré ich majú dopraviť na guatemalské hranice. Niektorí sa na cestu vydali peši v daždi - pred sebou tlačili detské kočíky alebo niesli spiace deti na rukách.



Mexické hranice prekročilo od vlaňajšieho októbra niekoľko "karaván" migrantov pochádzajúcich zo stredoamerických štátov. Tí utekajú pred chudobou a násilím vo svojich domovských krajinách. Pohraničná stráž Spojených štátov zatkla v priebehu marca a apríla už viac než 170.000 osôb.



Prezident Spojených štátov Donald Trump pohrozil, že uzavrie hranice medzi USA a Mexikom. Momentálne musia žiadatelia o udelenie azylu v USA čakať na rozhodnutie amerických úradov na mexickej strane hranice. Kalifornský súd však v pondelok platnosť tohto opatrenia zrušil. Biely dom sa chce proti rozhodnutiu odvolať.