Z horského priesmyku vo východných Alpách musia evakuovať 193 ľudí

Nepriaznivé počasie, ktoré Taliansko zasiahlo na začiatku týždňa, znemožnilo ľuďom opustiť priesmyk Stelvio v nadmorskej výške 2757 metrov na hraniciach medzi Talianskom a Švajčiarskom.

Rím 31. októbra (TASR) - Úrad talianskej civilnej ochrany (Protezione Civile) začal v stredu s evakuáciou 193 ľudí, ktorí sú už niekoľko dní uviaznutí v horskom priesmyku Stelvio vo východných Alpách, informovala agentúra DPA.



Nepriaznivé počasie, ktoré Taliansko zasiahlo na začiatku týždňa, znemožnilo ľuďom opustiť priesmyk Stelvio v nadmorskej výške 2757 metrov na hraniciach medzi Talianskom a Švajčiarskom. Záchranári podľa informácií úradu ľudí pomocou snežných rolieb a vojenských vrtuľníkov prevezú do neďalekého mesta Bormio.



Priesmyk Stelvio sa nachádza približne 230 kilometrov severovýchodne od Milána. Neďaleké lyžiarske stredisko je v prevádzke aj počas letných mesiacov; zvyčajne od mája do novembra. Tento rok ho však zavreli skôr z dôvodov nepriaznivého počasia.



Búrky, smršte, záplavy, zosuvy bahna a vietor so silou víchrice si v Taliansku od nedele vyžiadali 12 obetí na životoch. Situácia ohľadom počasia je stále kritická v oblastiach Benátsko a Trentino na severe krajiny.