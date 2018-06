Z Jobbiku vylúčili Toroczkaiho, ktorý chcel radikálnu platfformu

Toroczkai pokusom vytvoriť platformu 18. mája porušil platné stanovy Jobbiku.

Budapešť 8. júna (TASR) - Etický a disciplinárny výbor maďarskej opozičnej strany Jobbik rozhodlo v piatok o vylúčení starostu obce Ásotthalom a expredsedu Jobbiku Lászlóa Toroczkaiho, informovalo internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.



Toroczkai sa pokúšal v rámci strany vytvoriť radikálnu platformu, čo vedenie Jobbiku odmietlo. Disciplinárne konanie voči nemu iniciovali predseda Jobbiku Tamás Sneider a predseda parlamentnej frakcie Jobbiku Márton Gyöngyösi. Schôdze výboru sa Toroczkai nezúčastnil a nepodal ani písomný protest, píše denník.



Podľa výboru expredseda, ktorý sa po prehratých parlamentných voľbách a po odstúpení Gábora Vonu uchádzal aj o miesto predsedu, urobil vážny disciplinárny priestupok a porušil stanovy strany tým, že vnútrostranícke diskusie zverejnil v médiách.



Toroczkai pokusom vytvoriť platformu 18. mája porušil platné stanovy Jobbiku. Jeho snahou podľa výboru v skutočnosti bolo dosiahnuť rozkol v strane a nie vytvorenie novej organizačnej jednotky v rámci Jobbiku.



V reakcii na krok výboru oznámila v piatok odchod zo strany Dóra Dúróová, ktorú minulý utorok (29.5.) vylúčili z parlamentnej frakcie Jobbiku. Chcela totiž vstúpiť do Toroczkaim avizovanej radikálnej platformy.



Predsedníctvo Jobbiku 22. mája odmietlo Toroczkaiho snahu o vytvorenie vlastnej straníckej platformy.



Skupina "My sami" nemá nijaké opodstatnenie, pretože v rámci Jobbiku neexistujú žiadne platformy; Jobbik zastupuje záujmy všetkých Maďarov, reagovalo predsedníctvo strany na kroky Toroczkaiho, zakladateľa a čestného predsedu radikálneho maďarského Mládežníckeho hnutia 64 stolíc (HVIM).



Hovorca Jobbiku Péter Jakab vtedy povedal, že v rámci vládnej strany Fidesz existujú snahy o vyvolanie rozkolu v Jobbiku. Týmto spôsobom by sa mal Jobbik - ako najsilnejšia opozičná formácia s vyše jedným miliónom voličov - pretvoriť na platformu Fideszu, tvrdil hovorca.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)