Z Líbye do Európy sa dostal pôvodca TBC rezistentný voči antibiotikám

Doterajšie mapovanie cestovania pôvodcu ochorenia viedlo k poznatku, že pacienti sa infikovali zrejme v utečeneckom tábore v okolí líbyjského mesta Baní Walíd.

Berlín 17. januára (TASR) - Zatiaľ neznámeho pôvodcu tuberkulózy, ktorý je odolný voči štyrom rôznym druhom antibiotík, diagnostikovali lekári u 29 utečencov zdržiavajúcich sa medzičasom v Európe, takmer polovica z nich (14) v Nemecku.



O hrozbe rozšírenia takejto tuberkulózy z utečeneckých táborov v severoafrickej Líbyi na starý kontinent informoval v stredu v internetovom vydaní nemecký denník Die Welt s odvolaním sa na výskumné zdravotnícke centrum v Borstele v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, ktoré sa špecializuje na infekčné choroby.



Je pravdepodobné, že pôvodca ochorenia vznikol z druhu vyskytujúceho sa často v oblasti Afrického rohu. Jeho "presun" do vzdialenosti rádovo tisícok kilometrov na sever čierneho kontinentu sa rekonštruovať nepodarilo, vyplýva z informácií zverejnených odborným periodikom The Lancet Infection Diseases.



Nemeckí odborníci nevylučujú, že sa v spolkovej republike môžu objaviť ďalšie prípady infikovaných migrantov. Tí známi sú zväčša maloletí, prišli do krajiny bez sprievodu dospelých a registrovali sa ako žiadatelia o azyl v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.



V Nemecku registrujú v priemere 7,2 nových prípadov tuberkulózy ročne na 100.000 obyvateľov, avšak ako vyplýva z údajov špecializovaného epidemiologického Inštitútu Roberta Kocha, kým u Nemcov činí priemerná hodnota 2,2 nového prípadu TBC ročne, u cudzincov je to až 46,2 nových prípadov tuberkulózy ročne na 100.000 obyvateľov.



Experti však upozorňujú, že by bolo veľkým omylom domnievať sa, že v Nemecku sa tuberkulózou nemožno infikovať, pretože až 30 percent ľudí, u ktorých diagnostikovali ochorenie, sa nakazilo v spolkovej republike.