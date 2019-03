Z Macronovej vlády odchádzajú traja členovia, chcú mať volené funkcie

Odchodom sa na desať zvýšil počet osôb, ktoré opustili centristickú vládu Macrona od vtedy, ako sa v roku 2017 ujal svojho prezidentského úradu, približuje agentúra AFP.

Paríž 28. marca (TASR) - Z francúzskeho vládneho kabinetu odchádzajú traja členovia. Informovala o tom v stredu večer kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s tým, že odstupujú, aby sa pripravili na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu aj komunálne voľby vo Francúzsku, v ktorých kandidujú.



Ich odchodom sa na desať zvýšil počet osôb, ktoré opustili centristickú vládu Macrona od vtedy, ako sa v roku 2017 ujal svojho prezidentského úradu, približuje agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie opúšťa francúzsku vládu ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová, ktorá povedie Macronovu stranu v májových voľbách do Európskeho parlamentu.



Odchádzajú tiež hovorca vlády Benjamin Griveaux a štátny tajomník pre digitálnu agendu Mounir Mahjoubi. Obaja sa na budúci rok plánujú v komunálnych voľbách uchádzať o post starostu Paríža, ktorý aktuálne zastáva Anne Hidalgová zo Socialistickej strany (PS).



Macronova kancelária dosiaľ mená ich nástupcov neuviedla. očakáva sa však, že budú oznámené v pondelok, na najbližšom zasadnutí vlády, približuje agentúra AFP. Dodáva, že Loiseauovú by na ministerskom poste, ktorý je kľúčový pre tlmočenie francúzskej pozície v rokovaniach okolo brexitu, mohol nahradiť Macronov poradca Clément Beaune.