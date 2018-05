Z Nemecka do Iraku a Sýrie odišlo už vyše tisíc islamistov

Počet osôb, ktoré vycestovali z Nemecka do oblastí bojov, tak naďalej stúpa; nárast je však výrazne pomalší ako pred dvoma rokmi.

Berlín 21. mája (TASR) - Nemecká vláda v súčasnosti vie už o vyše 1000 islamistoch, ktorí vycestovali do Sýrie alebo Iraku, aby podporili niektorú z teroristických organizácií. Viac než polovica z nich má nemeckú štátnu príslušnosť, uviedla v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na údaje bezpečnostných orgánov, ktoré získali noviny mediálnej skupiny Funke.



Informácie boli podľa nej zverejnené na základe dopytu frakcie strany Ľavica v Spolkovom sneme.



Podľa zverejnenej správy navyše od roku 2013 vycestovalo z Nemecka 243 stúpencov kurdských zoskupení PKK (Strana kurdských pracujúcich) a PYD (Strana demokratickej jednoty), aby podporili koalíciu bojujúcu proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). V Nemecku je však zaraďovaná medzi teroristické organizácie aj PKK.



V Sýrii, Iraku a Turecku sú väznené desiatky nemeckých islamistov, mnoho ďalších vrátane žien a detí sa medzičasom vrátilo do Nemecka. Tamojšie vládnuce strany stanovili vo svojej koaličnej zmluve, že vycestovaným bojovníkom s dvojakým štátnym občianstvom bude nemecké občianstvo odobraté, ak sa dokáže ich podiel na bojových akciách niektorej z teroristických militantných skupín.