Z Nemecka prileteli do Kábulu odmietnutí afganskí žiadatelia o azyl

Kábul 22. mája (TASR) - Skupina 26 odmietnutých afganských uchádzačov o azyl pricestovala v stredu letecky do Kábulu z Nemecka, odkiaľ ich deportovali. Tlačovú agentúru DPA o tom informovali predstavitelia kábulského letiska.



Išlo o 24. takúto skupinovú deportáciu z Nemecka od decembra 2016. Poslednými 23 letmi bolo vrátených celkovo 565 afganských mužov.



Deportácie sú mimoriadne sporné, keďže ich kritici tvrdia, že krajina zmietajúca sa vo vojne je stále príliš nebezpečná na to, aby do nej naspäť posielali neúspešných žiadateľov o azyl.



Civilisti sa tam bežne stávajú terčom útokov militantného hnutia Taliban a extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Debatu o tomto probléme podnietil v júli prípad, keď 23-ročný muž spáchal po deportovaní samovraždu v hoteli v Kábule. V Nemecku žil osem rokov, potom ho však poslali späť do afganskej metropoly.



Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) zahynulo v Afganistane vo vojne od januára do marca 581 civilistov - to je 23-percentný pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom.