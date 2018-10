Z nového istanbulského letiska odštartoval prvý let

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otvoril nové letisko v pondelok 29. októbra - v deň 95. výročia založenia Tureckej republiky. Malo by byť najväčším v krajine a jedným z najväčších na svete.

Ankara 31. októbra (TASR) - Prvý let z novootvoreného istanbulského letiska odštartoval v stredu s cieľovo destináciou v hlavnom meste Turecka Ankara, informovala agentúra AP.



Lietadlo linky K2124 spoločnosti Turkish Airlines s 340 pasažiermi na palube odštartovalo v stredu o 11.10 h miestneho času. Ďalšie lety - do severnej časti Cypru a do Baku v Azerbajdžane - by mali nasledovať v najbližších dňoch.



Letisko má podľa očakávaní v prvej fáze prevádzky odbaviť 90 miliónov pasažierov ročne a do roku 2029 by jeho šesť štartovacích dráh malo obslúžiť 200 miliónov cestujúcich.



Národná letecká spoločnosť Turkish Airlines už predtým potvrdila, že nové letisko bude zatiaľ vybavovať iba niekoľko letov do Ankary, Izmiru a Antalye. Z medzinárodných letov to budú destinácie na severný Cyprus a do Azerbajdžanu. Zvyšné lety ostanú do konca tohto roka v kompetencii Atatürkovho medzinárodného letiska.