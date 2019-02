Z obliehanej dediny v Sýrii pod kontrolou IS evakuovali civilistov

Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán uviedol, že v islamistami ovládanej oblasti sa ešte vo štvrtok stále nachádzalo približne 260 bojovníkov IS, ktorí odmietali kapitulovať.

Bejrút 22. februára (TASR) - Približne 2000 ľudí, najmä ženy a deti, opustilo v piatok posledné územie ovládané Islamským štátom (IS) vo východnej Sýrii, kde prebieha ofenzíva Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) s cieľom ukončiť prítomnosť tejto radikálnej organizácie.



"Z oblasti doteraz prišlo približne 2000 ľudí a ďalší by mali odtiaľ odísť ešte dnes (v piatok)," povedal pre agentúru DPA Adán Afrín, veliteľ SDF podporovaných Spojenými štátmi.



Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, ktorá monitoruje občiansku vojnu v Sýrii, však upozornila, že medzi evakuovanými civilistami boli aj bojovníci IS.



Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán uviedol, že v islamistami ovládanej oblasti sa ešte vo štvrtok stále nachádzalo približne 260 bojovníkov IS, ktorí odmietali kapitulovať. "Niektorí z nich však dnes (v piatok) odišli, zostalo tam ešte približne 150 bojovníkov," dodal.



Za uplynulé dni evakuovali z obliehanej dediny Bághúz už stovky civilistov.



SDF považujú oddelenie civilistov v Bághúze od zostávajúcich džihádistov za rozhodujúci krok k ovládnutiu celej oblasti. SDF začali poslednú ofenzívu zameranú na vyčistenie oblasti od militantov IS 9. februára.