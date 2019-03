Z pohlavného obťažovanie je v Čile obvinený ďalší kňaz

Kňazova advokátka Sandra Pintová všetky obvinenia odmietla.

Santiago 6. marca (TASR) - Katolíckou cirkvou v Chile otriasa ďalší sexuálny škandál. Jeho obeťou je 43-ročný Daniel Rojas Álvarez, ktorého obťažoval kňaz slúžiaci v katedrále v hlavnom meste Santiago.



Ako informovala agentúra AP, k činu došlo v roku 2015, keď kňaz Álvareza nadrogoval a potom pohlavne zneužil. Álvarez tvrdí, že kardinál Ricardo Ezzati, ktorému sa zveril, mu dal peniaze - v prepočte 45 dolárov - a povedal, aby to, čo sa stalo, nikde nenahlásil.



Na tlačovej konferencii, zvolanej v utorok pred odletom do Vatikánu na stretnutie venované prevencii prípadov sexuálneho zneužívania, generálny sekretár čilskej biskupskej konferencie Fernando Ramos označil tento prípad za "hrozný a neprípustný".



Úrad santiagskej arcidiecézy vo svojom vyhlásení potvrdil, že v lete roku 2015 dostal sťažnosť na kňaza Rigoberta Riveru a vlani mu zakázal slúžiť verejne omše, nariadil mu byť pod kontrolou osoby staršej ako 50 rokov a vyhýbať sa kontaktom s mládežou.



Kňazova advokátka Sandra Pintová všetky obvinenia odmietla.



V súvislosti s prípadmi sexuálneho zneužívania došlo vlani k bezprecedentnej udalosti v katolíckej cirkvi, keď svoju rezignáciu pápežovi Františkovi ponúklo všetkých 31 čilských biskupov. Biskupom pápež vytkol "vážne chyby" pri riešení prípadov zneužívania a s tým súvisiacu zodpovednosť za stratu dôveryhodnosti cirkvi v Čile.



Ezzati, ktorý sa svojho úradu vzdal v roku 2017, keď dovŕšil 75 rokov, odmietol, že by niekedy kryl prípady sexuálneho obťažovania v cirkvi.



Prokuratúra však Ezzatiho vyšetruje v súvislosti s obvinením, že kryl prípad sexuálneho zneužitia spáchaný jeho bezprostredným podriadeným a nariadil, aby sa na cirkevnom súde v Santiagu a iných cirkevných budovách hľadali dôkazy o deliktoch tohto druhu.



Ďalším bývalým biskupom, ktorého vyšetrovatelia v Čile vypočúvali, bol vlani Juan Barroso.