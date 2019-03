Z poslednej bašty IS, dediny Baghúz, sa valia ohnivé gule a čierny dym

Velitelia SDF niekoľko týždňov opakujú, že koniec IS sa blíži.

Baghúz 4. marca (TASR) - Rachot zbraní, výbuchy bômb a čierny dym - tak vyzeral v nedeľu útok pod velením sýrskych Kurdov a medzinárodných síl na poslednú baštu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii, na dedinu Baghúz.



"Pozor, už prichádza!" skríkol kurdský veliteľ Hagít Kámišlí na novinárov tlačovej agentúry AFP z terasy domu, z ktorej je výhľad na bojové pole vzdialené okolo 800 metrov.



O niekoľko minút už slabé vrčanie naznačovalo príchod lietadla koalície, vedenej Spojenými štátmi.



Lietadlo zasiahlo jednu z pozícií džihádistov a explózia vyvolala tlakovú vlnu, ktorá sa šírila krajinou a premenila na prach niekoľko domov na zvyšku územia Islamského štátu v dedine Baghúz.



"Dobrá práca! Bolo to stanovište džihádistického ostreľovača," povedal Kámišlí do vysielačky.



Potom sa spýta členov Sýrskych demokratických síl (SDF) - zväzu kurdských a arabských jednotiek bojujúcich proti IS v Sýrii - ktorí sú priamo v teréne, či majú súradnice ďalších nepriateľských pozícií, aby ich mohli poskytnúť koalícii.



Fliačik územia džihádistov - zbombardovaná skupina budov a vedľa nich stany, kde sa celé týždne islamisti ukrývali medzi civilistami - má už iba 700 štvorcových metrov.



Je to iba maličký zvyšok "kalifátu", ktorý abú Bakr Baghdádí vyhlásil v roku 2014 a ktorý sa vtedy rozprestieral na obrovských územiach Sýrie a susedného Iraku.



O niekoľko hodín koaličný nálet, zacielený na ďalšie stanovište džihádistov, zasiahol podzemný muničný sklad.



Zásah spôsobil obrovskú a rozsiahlu explóziu, sprevádzanú sériou ohnivých gúľ, čo kurdskí aj arabskí bojovníci nadšene oslavovali.



SDF svoje operácie proti Baghúzu na dva týždne pozastavili, pretože mali obavy, že džihádisti z IS využívajú civilistov ako živé štíty - to poskytlo islamistom čas na oddych.



SDF však ofenzívu IS proti dedine obnovili v piatok večer a narazili na silný odpor zvyšných militantov.



"Sú úplne obkľúčení," povedal tlačovej agentúre AFP iný veliteľ SDF, Safkán.



"Ale umiestnili míny popri všetkých cestách a v domoch," dodal.



Niekoľko mín už v prvých hodinách ofenzívy vážne zranilo bojovníkov SDF.



Počas krátkej pauzy v noci na nedeľu sa boje zastavili, ale skoro ráno sa už obnovila delostrelecká a mínometná paľba SDF a džihádisti odpovedali iba menšími projektilmi, streľbou snajperov a mínami.



IS mal "aj autá s nastraženými výbušninami, ale nemal čas ich použiť proti nám, lebo sme ich zneškodnili útokmi dronmi," dodal Safkán.



Velitelia SDF niekoľko týždňov opakujú, že koniec IS sa blíži.



Možno to potrvá ešte "štyri či päť dní", kým SDF získajú definitívnu prevahu, ale ako teraz tvrdia, závisí to od toho, koľko zarytých, tvrdých islamistov im bude stáť v ceste.



"Vykopali tunely, ale nevieme, koľko ich tam majú," pripustil Safkán.



Jeho kolega veliteľ Kámišlí povedal, že medzi zvyšnými zarytými islamistami sú Iračania, ale iní cudzinci sú početnejší - sú tam napríklad Rusi, Turci, Tunisania, muži zo strednej Ázie a najmenej sedem Francúzov.



Počas spomínaného dvojtýždňového humanitárneho "časového okna" opustilo Baghúz vyše 10.000 ľudí a dostali sa na územie pod kontrolou SDF, vrátane mnohých manželiek a detí džihádistov, ktorým IS dovolil odísť.



Avšak ďalšie manželky a potomkovia bojovníkov IS zostávajú v obliehaných a bombardovaných tuneloch tejto džihádistickej skupiny.



"Ľudia, čo tam zostali, budú buď bojovať, alebo sa odpália - sú to tí najväčší radikáli," vysvetlil Kámišlí.