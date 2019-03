Z poslednej bašty IS evakuovali 500 ľudí vrátane bojovníkov

Z dediny Baghúz ležiacej na východe Sýrie by mali ešte v pondelok evakuovať ďalších 200 ľudí.

Baghúz 4. marca (TASR) - Približne 500 ľudí vrátane bojovníkov Islamského štátu (IS) presunuli v pondelok z poslednej bašty tejto teroristickej organizácie vo východnej Sýrii po tom, ako sa vzdali. Napísala o tom agentúra AP s odvolaním sa na zdroje zo Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi.



Z dediny Baghúz ležiacej na východe Sýrie by mali ešte v pondelok evakuovať ďalších 200 ľudí.



Desiatky mužov, žien a detí prešli cez kopce pešo. Po tom, čo ich prehliadli bojovníci SDF, nastúpili do malých nákladných vozidiel.



Hovorkyňa SDF pod podmienkou anonymity uviedla, že ofenzíva proti IS sa spomalila, ale SDF vyvíjajú nátlak mimo evakuačného koridoru, aby tým zabránili bojovníkom preniknúť do tejto oblasti alebo v nej vykonávať sabotážne akcie.



Hovorca SDF Mustafá Balího ešte predtým uviedol, že SDF boli nútené spomaliť svoj útok, pretože extrémisti používajú civilistov ako ľudské štíty.



Američanmi podporované SDF obnovili ofenzívu proti IS v dedine Baghúz v piatok 1. marca po tom, čo svoje operácie na dva týždne pozastavili, aby z nej evakuovali civilistov. Podľa neho sa však boj o dedinu Baghúz napriek spomaleniu ofenzívy "čoskoro skončí".



Počas tohto obdobia opustilo Baghúz vyše 10.000 ľudí, ktorí sa dostali na územie pod kontrolou SDF, vrátane mnohých manželiek a detí džihádistov, ktorým IS dovolil odísť.