Z rezortu zahraničia USA odchádza Wess Mitchell

Mitchell prišiel na ministerstvo zahraničných vecí v októbri roku 2017 z nezávislého inštitútu Centrum pre analýzu európskej politiky (CEPA), ktorý spoluzakladal.

Washington 23. januára (TASR) - Vysokopostavený americký diplomat Wess Mitchell, ktorý má na ministerstve zahraničných vecí USA na starosti záležitosti Európy, túto funkciu vo februári opustí. Vyplýva to z jeho rezignačného listu, s ktorého obsahom sa oboznámila agentúra Reuters.



V liste, adresovanom šéfovi americkej diplomacie Mikovi Pompeovi a datovanom 4. januárom, Mitchell píše, že z profesionálneho hľadiska splnil všetky ciele, ktoré si pre pôsobenie na danom poste vytýčil. Ako ďalší dôvod uviedol, že by rád trávil viac času so svojou rodinou.



Ministerstvo zahraničných vecí USA informovalo, že Mitchell vo funkcii poradcu ministra pre Európu a Euráziu skončí k 15. februáru. Nahradí ho Elisabeth Millardová.



Reuters vo svojej správe napísal, že nič nenasvedčuje tomu, že by Mitchell - bývalý politický analytik pre strednú a východnú Európu - odstúpil na protest proti politike administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.



Diplomat, ktorý je označovaný za zástancu euroatlantického partnerstva, mal záležitosti spojené s Európou na starosti v čase, keď najvyšší predstavitelia USA otvorene vyjadrovali skepsu voči medzinárodným organizáciám vrátane EÚ. Mitchell však vždy zdôrazňoval, že Spojené štáty zostávajú verné svojím spojeneckým záväzkom.



Vo svojom rezignačnom liste Mitchell napísal, že počas svojho pôsobenia na ministerstve "pomohol vytvoriť európsku stratégiu (Trumpovej) administratívy a reorganizovať" jeho odbor pre záležitosti Európy.



Uviedol tiež, že je hrdý na diplomatické snahy o udržanie transatlantickej jednoty v oblasti sankcií proti Rusku, na zabezpečenie prepustenia amerického pastora Andrewa Brunsona z Turecka a na podporu, ktoré Spojené štáty poskytli pri riešení sporu medzi Gréckom a Macedónskom o názov bývalej juhoslovanskej republiky.



Mitchell prišiel na ministerstvo zahraničných vecí v októbri roku 2017 z nezávislého inštitútu Centrum pre analýzu európskej politiky (CEPA), ktorý spoluzakladal. Počas 16 mesiacov v úrade mal na starosti vzťahy s 50 krajinami a dôležitými blokmi, ako je Severoatlantická aliancia alebo Európska únia, napísal Reuters.