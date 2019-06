Z vraku lode v Budapešti vyzdvihli potápači 13. obeť

Zatiaľ neidentifikované telo našli pri jednom z otvorov potopenej lode.

Budapešť 5. júna (TASR) - Maďarskí a kórejskí záchranári pokračujú v príprave čo najskoršieho vyzdvihnutia vraku vyhliadkovej lode z koryta Dunaja v Budapešti. Počas týchto prác v stredu potápači objavili a vyzdvihli ďalšiu, už 13. obeť minulotýždňovej tragickej nehody vyhliadkovej lode Hableány, informovala agentúra MTI.



Medzinárodný tím záchranárov preveruje pod vodou stav vraku a hľadá miesta, ktoré by boli vhodné na zavesenie potopenej lode na žeriav. Experti varujú, že konštrukcia plavidla nemusí vydržať silný tlak prúdenia vody a v procese vyzdvihnutia sa môže zlomiť.



Na miesto tragickej zrážky vyplával v stredu ráno zo severomaďarského Komáromu žeriav Clark Ádám. Do Budapešti by mohol doraziť popoludní o 15.00 h, avšak vyzdvihnutie potopenej lode sa uskutoční zrejme až vo štvrtok.



Po nehode, ktorá sa stala 29. mája krátko po 21.00 h, zachránili z rieky sedem pasažierov. Maďarské a kórejské záchranné jednotky spoločne pátrajú ešte po 13 nezvestných.



