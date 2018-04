Za balíčkom zneškodneným v Berlíne boli zrejme vydierači DHL

Vlani 1. decembra sa o bombový poplach v centre mesta Postupim postaral obsah balíka doručeného do lekárne neďaleko miestnych vianočných trhov.

Berlín 3. apríla (TASR) - Odosielateľom balíčka obsahujúceho výbušninu i rozbušku, ktorý objavili minulý štvrtok v remeselnej komore v berlínskej štvrti Kreuzberg a následne zneškodnili, bol s veľkou pravdepodobnosťou vydierač alebo vydierači prepravnej spoločnosti DHL.



K tomuto záveru dospeli zainteresovaní vyšetrovatelia, informoval v utorok hovorca policajného prezídia v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko Torsten Herbst.



Vyplýva to z informácií spravodajského servera rbb24, ako aj tlačovej agentúry DPA.



Ďalšiu podobnú zásielku - obsahujúcu zrejme náplň zo zábavnej pyrotechniky a rozbušku - dostala 12. januára banková pobočka v berlínskej štvrti Steglitz. Aj v tomto prípade obsah zneškodnili policajní špecialisti.