Za kritiku ofenzívy v Sýrii pôjdu do väzenia aj 11 významní lekári

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu lekárov obvinil z vlastizrady.

Ankara 30. januára (TASR) - Turecká prokuratúra rozhodla v utorok o zadržaní predsedu Tureckého zdravotníckeho združenia (Türk Tabipleri Birligi, TTB) spoločne s desiatimi ďalšími výkonnými predstaviteľmi tejto profesionálnej organizácie lekárov.



Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že TTB nedávno kritizovalo tureckú vojenskú ofenzívu v kurdskej enkláve Afrín, ležiacej v severnej Sýrii. Polícia začala zatýkať v utorok ráno pred úsvitom v celkovo ôsmich tureckých provinciách.



Ako zhodnotil Reuters, turecké úrady zasahujú proti vyjadreniu akéhokoľvek odporu v súvislosti s prebiehajúcou tureckou ofenzívou v Sýrii. Svetové agentúry zverejnili už v pondelok správu o viac než 300 zatknutých podozrivých, ktorí sa zapojili do šírenia "teroristickej propagandy" prostredníctvom príspevkov v sociálnych médiách.



O zadržaní predsedu TTB Rašita Tükela a ďalších osôb z vedenia tejto organizácie informoval na Twitteri poslanec z opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Ali Šeker.



Lekári čelia obvineniam z "propagandy na podporu teroristickej organizácie a provokácie verejnosti", uviedla právna zástupkyňa tejto únie Ziyneta Özčeliková. K nariadeniu zadržať všetkých výkonných členov združenia TTB naraz došlo prvýkrát od jeho založenia, dodala.



Tureckú cezhraničnú operáciu v sýrskom Afríne lekárska asociácia odsúdila v uplynulom týždni slovami: "Nie vojne, mier okamžite".



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ich v nedeľu obvinil z vlastizrady. "Verte mi, nie sú to žiadni intelektuáli. Je to banda otrokov. Sú to sluhovia imperializmu," povedal Erdogan príslušníkom svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) na stretnutí v provincii Amasya.



Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie v sobotu 20. januára. Ankara nazvala túto operáciu Olivová ratolesť a v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne ňou otvorila nový front.



Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.