Za pol roka od vyhnania IS sa vrátilo do Rakky 100.000 ľudí

V nedeľu navštívil Rakku na severe Sýrie 25-členný tím OSN.

Bejrút 4. apríla (TASR) - Približne 100.000 ľudí sa vrátilo do sýrskeho mesta Rakka od októbra 2017, keď bolo oslobodené spod nadvlády extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Ďalších 100.000 obyvateľov zatiaľ čaká mimo Rakky, odhadol v stredu Jan Egeland z kancelárie splnomocnenca OSN pre Sýriu, ktorého vyjadrenie priniesla agentúra AP.



Uvedené zistenia zverejnil po tom, ako v nedeľu navštívil Rakku na severe Sýrie 25-členný tím OSN. Išlo o prvú návštevu svojho druhu, odkedy bolo toto mesto pred pol rokom oslobodené po ničivých náletoch koalície na čele so Spojenými štátmi.



Podľa Egelanda zástupcovia OSN opísali tamojší rozsah škôd ako "ešte horší" než v mestách Homs a Aleppo, nad ktorými získali opäť kontrolu sýrske vládne sily podporované Ruskom. Miestni lídri uvádzajú, že v Rakke je zničených alebo poškodených 70 percent budov. Mesto je navyše stále posiate nevybuchnutými bombami, granátmi, ako aj výbušninami nastraženými militantmi IS.