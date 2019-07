Za práva sexuálnych menšín pochodovali v Berlíne státisíce ľudí

Na prvom ročníku akcie CSD v Berlíne sa v roku 1979 zišlo len okolo 450 ľudí.

Berlín 27. júla (TASR) - Státisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc nemeckej metropoly Berlín, aby demonštrovali za práva sexuálnych menšín. Na pochod sa vydali napoludnie z bulváru Kurfürstendamm v centre mesta, pričom smerovali k Brandenburskej bráne, píše agentúra DPA.



Organizátori podujatia, ktoré potrvá až do večerných hodín, vopred odhadovali účasť na približne 600.000 ľudí. Akcia vyvrcholí pri Brandenburskej bráne, a to hudobnými vystúpeniami - napríklad bývalej členky skupiny Spice Girls Melanie C či nemeckého DJ Felixa Kurta Jähna.



Tohoročný berlínsky dúhový pochod, miestnymi nazývaný aj Christopher Street Day (CSD), je venovaný spomienke na tzv. Stonewallské povstanie z roku 1969 v New Yorku. To je považované za udalosť vedúcu k modernému boju za práva LGBT nielen v Spojených štátoch, išlo totiž o prvé americké - a zrejme aj svetové - verejné vystúpenie gayov a lesieb za svoje požiadavky.



Berlínsky podchod sa tak v súvislosti s aktuálnym 50. výročím tohto povstania nesie pod heslom "Stonewall 50 - každá vzbura sa začína vašim hlasom". Organizátori okrem iného dúfajú, že akciou upozornia na svoje politické požiadavky, medzi ktoré patrí vytvoriť v Berlíne obytné a kultúrne centrum pre lesby a tiež zlepšenie vzdelávania o živote s HIV.



Na prvom ročníku akcie CSD v Berlíne sa v roku 1979 zišlo len okolo 450 ľudí.