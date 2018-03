Za šéfa GIBS zvolili v Česku komunistu Zdeňka Ondráčeka

Hlasovaniu predchádzala polemika týkajúca sa minulosti Ondráčeka.

Praha 2. marca (TASR) - Česká Poslanecká snemovňa v piatok zvolila za predsedu komisie pre kontrolu činnosti Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) komunistu Zdeňka Ondráčka. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Za Ondráčka hlasovalo 79 poslancov, pričom na jeho zvolenie bolo potrebných minimálne 78 hlasov. Kandidátka Zuzana Majerová Zahradníková dostala 55 hlasov. V tajnej voľbe svoje hlasy odovzdalo 154 poslancov.



Hlasovaniu predchádzala polemika týkajúca sa jeho minulosti. Niekoľko poslancov Ondráčkovi vyčítalo, že sa neospravedlnil za to, že ako člen zložiek Zboru národnej bezpečnosti zasahoval na demonštráciách počas Palachovho týždňa v roku 1989. Ondráček novinárom povedal, že by vo svojom pracovnom živote nič nemenil.



"Bol som jedným z niekoľkých stoviek policajtov, ktorí v tom období zasahovali. Ak by som mal niečo po toľkých rokoch urobiť, nebolo by to aj tak prijaté verejne. Nikdy som neporušil zákony tejto krajiny," tvrdí Ondráček.



Na otázku, či by s odstupom času urobil niečo inak, odpovedal, že nie. "Vo svojom osobnom živote by som urobil veľa vecí inak, vo svojom profesijnom živote by som však nič nemenil," povedal.



Český minister spravodlivosti Robert Pelikán z hnutia ANO po zvolení Ondráčka povedal, že je z toho "sklamaný" a "nešťastný". Vadí mu tiež, že mu dali hlas niektorí jeho kolegovia z hnutia. Na otázku, či je to pre neho dôvod, aby odišiel z vlády, odpovedal, že si to musí premyslieť.



Šéfa kontrolného orgánu snemovne už poslanci volili minulý rok v decembri a tento rok v januári. Jediným kandidátom bol Ondráček a snemovňa ho vtedy nezvolila.