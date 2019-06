Za šírenie snímok o zverstvach islamistov predstúpi Le Penová pred súd

Inkriminované zábery ukazovali popravy zajatcov tejto extrémistickej skupiny vrátane odrezania hlavy americkému reportérovi Jamesovi Foleymu.

Paríž 12. júna (TASR) - Líderka francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová a poslanec tejto strany za kraj Gard pôjdu pred súd za to, že v roku 2015 zverejnili na svojich účtoch na sociálnej sieti Twitter fotografie násilného charakteru.



Prípadom Marine Le Penovej a poslanca Gilberta Collarda sa bude zaoberať trestný súd v Nanterre v parížskej metropolitnej oblasti, informovala agentúra AFP.



Le Penová a Collard koncom roku 2015 - len niekoľko týždňov po koordinovaných útokoch IS v Paríži, ktoré si vyžiadali 130 mŕtvych - zdieľali na svojich kontách na sociálnej sieti Twitter drastické fotografie zobrazujúce týranie, ktorého sa dopúšťali príslušníci džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



Inkriminované zábery ukazovali popravy zajatcov tejto extrémistickej skupiny vrátane odrezania hlavy americkému reportérovi Jamesovi Foleymu.



Na ďalších snímkach bolo vidno, ako tank prechádza po mužovi; iná fotografia zobrazovala muža upaľovaného zaživa v železnej klietke.



"Toto je Dáiš!" napísala Le Penová v sprievodnej poznámke. Dáiš je arabským akronymom pre názov Islamský štát.



Le Penová bola v dôsledku zverejnenia týchto snímok zbavená poslaneckej imunity a v marci roku 2018 sa voči nej začalo vyšetrovanie pre podozrenie z rozširovania materiálov, ktoré "závažným spôsobom poškodzujú ľudskú dôstojnosť" a ohrozujú aj mladistvých. Vlani v septembri sa Le Penová odmietla podrobiť psychiatrickému vyšetreniu, ktoré nariadil vyšetrujúci sudca.



V prípade, že predstavitelia RN budú uznaní za vinných, hrozí im trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a pokuta vo výške 75.000 eur.



Le Penová však takýto prístup považuje za porušovanie svojej slobody prejavu.