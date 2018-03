Za slušné Slovensko pochodovali aj Slováci v Berlíne

Zhromaždenie za dôveryhodnú vládu sa začalo pri krajinskom parlamente, odkiaľ sa po prejave Slováci vybrali cez mesto až k Spolkovému snemu, pričom prešli okolo väčšiny dôležitých berlínskych budov.

Berlín 19. marca (TASR) - Za slušné Slovensko pochodovali v nedeľu opätovne aj Slováci v Berlíne. Zhruba stovka sa ich napriek veľkej zime stretla pred budovou krajinského parlamentu v Berlíne (Abgeordnetenhaus), odkiaľ následne cez mesto pochodovali až k nemeckému parlamentu. Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka pochodu Gabriela Fančovičová.



Zhromaždenie za dôveryhodnú vládu sa začalo o 16.00 h pri krajinskom parlamente, odkiaľ sa po krátkom prejave Slováci vybrali cez mesto až k Spolkovému snemu (Bundestag), pričom prešli okolo väčšiny dôležitých berlínskych budov. Niesli pri tom aj viaceré transparenty s nápismi v slovenčine i nemčine. Akciou sa podľa Fančovičovej snažili prilákať pozornosť aj nemeckých médií a verejnosti k prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej i situácii na Slovensku.



Viacerí ľudia sa k nim v priebehu pochodu spontánne pridávali, pričom podľa spoluorganizátorky ich bolo na konci až okolo 200. Pochod sa skončil po 17.00 h, pričom jeho priebeh bol veľmi pokojný. Po konci akcie sa asi 80 účastníkov vybralo do neďalekého bavorského pivovaru, kde až do večera pokračovali v diskusiách o zmienených témach.



Podľa Fančovičovej zazneli už na piatkových pochodoch v SR všetky dôležité veci, na ktoré berlínski organizátori nadviazali. "My sme sa koncentrovali na to, čo my ako Slováci v zahraničí môžeme pre Slovensko urobiť," spresnila. Dodala, že účastníci si pripomenuli, že sa stretli kvôli prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zopakovali aj požiadavku na predčasné voľby, pričom na poslednej zástavke - pred budovou parlamentu - rozdávali zhromaždeným aj informačné brožúrky o tom, ako môžu Slováci voliť v zahraničí, v prípade, že by k takejto situácii skutočne došlo.



Podobnú akciu v blízkej budúcnosti organizátori berlínskeho pochodu zatiaľ neplánujú, v tomto smere sa však budú orientovať na organizátorov protestov v Bratislave a rozhodnú sa v reakcii na ich kroky.