Za terorizmus odsúdili v Rusku ďalšieho Ukrajinca

Mladík po vynesení verdiktu vyhlásil časovo neobmedzenú hladovku.

Moskva/Rostov na Done 22. marca (TASR) - Severokaukazský vojenský súd v Rostove na Done odsúdil v piatok na šesť rokov väzenia 19-ročného Ukrajinca Pavla Hriba obvineného z podpory terorizmu.



Ako informovala agentúra TASS, mladík po vynesení verdiktu vyhlásil časovo neobmedzenú hladovku. Zdôvodnil ju tým, že príslušné ruské úrady mu nezabezpečili potrebnú lekársku starostlivosť a neumožnili, aby ho vyšetrili lekári z Ukrajiny.



Podľa vyšetrovateľov sa Pavlo Hrib snažil zosnovať teroristický útok v Rusku. Vyšetrovaním sa zistilo, že od 27. marca do 15. mája 2017 Hrib z Ukrajiny prostredníctvom internetu nahováral študentku strednej školy v ruskom čiernomorskom letovisku Soči, aby počas slávnostnej rozlúčky s maturantmi — 30. júna 2017 — aktivovala nastraženú výbušninu. Potom, podľa Hribovho odporúčania, mala opustiť územie Ruska.



Z textu obvinenia vyplýva, že Hrib jej cez internet dával aj podrobné inštrukcie, ako výbušninu zostrojiť a nastražiť.



Hriba zadržali 24. augusta 2017 v Bielorusku, odkiaľ ho deportovali do Ruska.



Agentúra TASS pripomína, že v danom období bol Hrib členom v Rusku zakázanej extrémistickej, krajne nacionalistickej organizácie Ukrajinské národné zhromaždenie-Ukrajinská národná sebaobrana (UNA-UNSO).



Hrib svoju vinu odmieta, uviedla v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy.