Za tri roky sme neutralizovali takmer 14.700 teroristov, tvrdí Turecko

Ankara 26. októbra (TASR) - Turecké bezpečnostné sily "neutralizovali" za posledné tri roky v rámci protiteroristických operácií doma i v zahraničí takmer 14.700 "teroristov". Pre agentúru Anadolu to v piatok uviedol turecký minister obrany Hulusi Akar.



Turecko používa termín "neutralizácia" v prípade zabitia, zajatia alebo vzdania sa nepriateľských bojovníkov, poznamenala agentúra Anadolu.



"Prehľadali sme každú jaskyňu, horu či kopec. Pozreli sme sa pod každý kameň. V tejto činnosti pokračujeme," povedal Akar, podľa ktorého bolo od 24. júla 2015 do 23. októbra 2018 neutralizovaných 14.694 teroristov.



"Sú pod veľkým tlakom dronov, lietadiel, delostrelectva, kománd a špeciálnych síl. Najvyššie postavení vodcovia si uvedomujú, v akej zúfalej situácii sa nachádzajú," konštatoval Akar. Sľúbil, že Turecko bude v boji bude pokračovať, pokiaľ nebude neutralizovaný posledný terorista.



Turecko vedie boj proti militantom zo Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá spustila svoje ozbrojené povstanie za väčšiu autonómiu v roku 1984. Zasahuje proti nim aj na severe susedného Iraku. Turecko, Spojené štáty a Európska únia považujú PKK za teroristickú organizáciu. Konflikt si dosiaľ vyžiadal viac než 40.000 obetí na životoch, prevažne z radov Kurdov.



Turecko 20. januára 2018 spustilo v enkláve Afrín na severozápade Sýrie operáciu Olivová ratolesť, a to proti "teroristom" z PKK, Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG) a džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Ankara ňou otvorila nový front v sedem rokov trvajúcej sýrskej občianskej vojne. Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) dostali Afrín pod kontrolu 18. marca.



Afrín kontrolovali kurdské milície YPG, ktoré však boli zároveň spojencami USA v boji proti IS. Ankara označila YPG za teroristickú organizáciu napojenú na PKK.



Generálny štáb tureckej armády tvrdil, že cieľom operácie bolo nastoliť bezpečnosť a stabilitu pozdĺž hraníc Turecka a "chrániť Sýrčanov pred útlakom a krutosťou teroristov". Zároveň konštatoval, že operácia sa uskutočnila v rámci "práv Turecka založených na medzinárodnom práve a na rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN, ako aj v rámci práva Turecka na sebaobranu podľa Charty OSN, rešpektujúc územnú celistvosť Sýrie". Terčom operácie boli podľa generálneho štátu len "teroristi" - tvrdil, že armáda v "maximálnej miere" dbá na to, aby nedošlo k ujmám na strane civilného obyvateľstva.